Erdoğan yine çark etti: Suriye’den gelen kardeşlerimize sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Suriye’den gelen kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Onları kovmayacağız” dedi.

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Erdoğan, geçen ay Suriyelilerle ilgili eleştirilere karşılık, “Muhalefet, ‘Seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın (yardım etmek) ne olduğunu biliyoruz” demişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na hitaben de “O ‘Göndereceğim’ diyor. Biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bize sığınan Allah’ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız. Bu kadar açık söylüyorum” demişti.

Ancak Erdoğan, Suriyelileri sahiplenme söyleminden bir çırpıda vazgeçmişti. Erdoğan iki hafta önce “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” demişti. Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından proje hazırlandığı bildirilmişti.

MÜSİAD’ın kuruluş yıl dönümü programında konuşan Erdoğan, yine söylemini değiştirdi:

* Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu bilen bir kültürün mensuplarıyız. Suriye’den, savaştan kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sahip çıkacağız Bay Kemal.

* Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız.

* Kapımız açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız.