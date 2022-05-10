Son 24 saat: Yedi can kaybı, 1858 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 1.858 kişi corona virüsüne yakalandı, yedi kişi hayatını kaybetti.
Verilere göre bugün 134 bin 646 test yapıldı.
24 saatte 1.511 kişi iyileşti.
Yaramazlara biraz batar!
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