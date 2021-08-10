Akşam Postası / 10 Ağustos 2021

Yöneylem anketi: ‘Millet’ yüzde 42,7, ‘cumhur’ yüzde 41,5

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin araştırmasına göre bu pazar seçim olsa CHP ve İYİ Parti toplamı, AKP-MHP ittifakını geride bırakacak.

Kapalı mekana girişte PCR zorunluluğu ve aşılı-aşısız ayrımı gündemde

Okulların açılmasının planlandığı eylül ayının ikinci yarısında kapalı mekanlara girişlerde PCR testi zorunluluğu ve aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir.

Bahçeli istedi, Erdoğan yaptı: YKS barajı düşürüldü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2021-YKS tercih sürecinde ilave ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırdığını duyurdu ve “Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacaktır” dedi.

Eski bakan Pekcan’la ilgili yeni iddia: Şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya sürmüş

Eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan’a ait şirketin bozuk ürünleri yeniden piyasaya sürdüğü öne sürüldü.

Türkiye’de sıcaklıklar 80 yılda yaklaşık 6,5 derece yükselebilir

Prof. Dr. İsmail Yücel, yaz aylarında görülecek ısınma miktarının orta ve kötümser senaryolara göre 80 yıl içinde 3,5-6,5 derece arasında değişeceğini söyledi.

Deutsche Bank Türkiye’de faiz indirimi beklentisini öteledi

Merkezi Frankfurt’ta bulunan Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Türkiye’de enflasyonda geçen ayki artışın ardından faiz indirimi beklentisini öteledi.

‘Anadolu’ operasyonu: Dört ülkede binlerce tarihi esere el kondu

Fotoğraf: AA

Tarihi eser kaçakçılığına karşı 30 ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında Türkiye dahil Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan’daki dört ayrı yakalamada şu ana kadar 23 bin 205 tarihi esere el kondu.

Unicef: Afganistan’da üç günde 27 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Millletler Çocuklara Yardım Fonu (Unicef), Taliban ile hükümet güçlerinin çatıştığı Afganistan’da üç günde 27 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

L’Equipe duyurdu: Messi PSG’de

Fransız spor gazetesi L’Equipe’in haberine göre Lionel Messi, PSG ile anlaştı. Yıldız oyuncu kulüple 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Takside ‘turistik tarife’ denetime takıldı: Taksim’den Şişli’ye 500 lira

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde ve Eminönü semtinde sivil trafik polisleri taksi denetimi yaptı. Arap turist gibi davranan ekipler yine bilindik manzaralarla karşılaştı.

Evden çalışan Google çalışanlarına ücret kesintisi

Teknoloji devi Google’ın, pandemi nedeniyle uzaktan çalışanların maaşlarında kesintiye gittiği bildirildi. Gelişmenin Silikon Vadisi’ndeki diğer şirketler için de örnek teşkil edileceği belirtiliyor.

Batı Afrika’daki ilk Marburg virüsü vakası: Hasta hayatını kaybetti

Gine’de hayatını kaybeden bir kişinin Marburg virüsü nedeniyle öldüğü tespit edildi. Bu, Batı Afrika’da, ebola virüsüyle aynı aileye mensup Marburg virüsünün ilk vakası olarak kayda geçti.

Arkadaşı olmayanlar içini döktü: Kedimle dertleşiyorum, kendi kendime mesaj atıyorum

Aile önemlidir insanın hayatında. Sevgi dolu bir ortamda sarılıp sarmalanarak büyümek çoğu kez ‘elde var bir sayılan’ büyük bir hediyedir. İnsan hayatında, özellikle yaş aldıkça önemli olan bir başka şey ise arkadaşlık, dostluklardır. Sevincinizi, üzüntünüzü paylaşan, yürüdüğünüz yolda destek veren dostlara sahip olmak hayatı güzelleştirebilir, sosyalleşmenin önünü açabilir.

Kabin ekibi ve pilotların kıyafetleri dönüştürülmüş malzemeden: 45 plastik şişeden bir üniforma

Merkezi Britanya’daki havayolu şirketi easyJet’in kabin ekibi ve pilotları bundan böyle dönüştürülmüş plastikten yapılan üniformalar giyecek. Her üniformada 45 plastik şişe kullanılacak.