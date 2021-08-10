Bakan Pakdemirli: Milas yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen” olarak nitelendirdiği Muğla’nın Milas ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

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Türkiye, 14 gündür orman yangılarıyla mücadele ediyor. 53 şehirde çıkan 275 orman yangınının 272’sinin kontrol altına alındığı bildirildi. Muğla’da devam eden üç yangını da kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Yangının başında uçak sayısına ilişkin yaptığı farklı açıklamalar ve müdahalelerin yetersizliği nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Bakan Pakdemirli, yangının sürdüğü Marmaris’te şunları söyledi: “Köyceğiz’deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz. Bugün gün içinde ormanlık alan dışında başlayan Gümüşlük yangını devam ediyor.”

Yunanistan’a uçak yardımı

Bakan, yangınların sürdüğü Yunanistan’a yapılacak yardımlarla ilgili ise şunları kaydetti: “Bir endişe doğuyor acaba bizde bir şey var mı diye ama şöyle rahat olun. Yangınlar tek bir ilde yoğunlaştığı için önemli sayıda boşluğumuz var. Yunanistan’a göndereceğimiz uçakların bir saatte geri çekebileceğini de söylemek isterim. Uçakların hareket kabiliyeti daha fazla. Çok sayıda yangınlarda görevlendirilmeyen uçağımız olduğu için komşularımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Ormanlar dünyanın ormanları… Elbette önce kendimizi düşüneceğiniz ama kapasite fazlamız varsa komşularımıza yardım etmemiz gerekir. Yunanistan’daki yangın çok ciddi boyutta. Komşumuza yardım anlamında iki uçağın gönderilmesi planlanmaktadır.”

Temmuz ayı sonunda yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin envanterinde yangın söndürme uçağı olmadığını, sadece kiralanan ve yurt dışından yardım olarak gönderilen uçaklarla yangınlara müdahale edildiğini belirten Pakdemirli’nin dünkü açıklamasında Yunanistan’a uçak gönderilebileceğini belirtmesi eleştirilmişti.