‘Anadolu’ operasyonu: Dört ülkede binlerce tarihi esere el kondu

Tarihi eser kaçakçılığına karşı 30 ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında Türkiye dahil Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan’daki dört ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi esere el kondu.

Fotoğraf: AA

“Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı” olarak nitelendirilen operasyon 30 ilde başlatıldı. ‘Anadolu’ adı verilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76’sı yakalandı.

AA’nın haberine göre operasyon için yaklaşık iki yıl önce çalışma başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda Türkiye’de kaçak kazıcı yapanlar, koleksiyonerler ve toplayıcılar aracılığıyla elde edilen tarihi eserlerin organize suç örgütü tarafından kurye kullanılarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartıldığı ve müzayedelerde satıldığı tespit edildi.

Adana merkezli başlatılan operasyonda, önceden belirlenen adreslerde aramaların devam ettiği ve çok sayıda tarihi eserin operasyon kapsamında ele geçirildiği belirtildi.