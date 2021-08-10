Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deutsche Bank Türkiye’de faiz indirimi beklentisini öteledi

Merkezi Frankfurt’ta bulunan Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Türkiye’de enflasyonda geçen ayki artışın ardından faiz indirimi beklentisini öteledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ta yer alan habere göre, Deutsche Bank, faiz indirimi tahminlerini azaltan yabancı yatırım bankalarının arasına katıldı.


Banka, Merkez Bankası’nın ilk faiz indirimi beklentisini ekimden kasıma çekti. Ayrıca yıl sonuna kadar 200 baz puan indirim öngörüsünü 100 baz puana düşürdü.

Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın kasım ve aralık aylarında iki kere 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağını tahmin etti.

Deutsche Bank analistleri, “Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki önemli artış göz önüne alındığında, kısa vadede faizini düşürmeye imkan olmadığını düşünüyoruz” dedi.

JPMorgan ve Goldman Sachs, enflasyonun temmuz ayında iki yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 18.95’e ulaşmasının ardından geçen hafta faiz tahminlerini aşağı çekmişti.

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