Ece Üner’den ‘savunma’: Çığlık başka birinin

Yeni programının tanıtımında boşandığı adam tarafından öldürülen Emine Bulut’un kızının sesinin kullanıldığı iddia edilmesi tepkilere yol açan Ece Üner, söz konusu sesin kocası tarafından sokak ortasında öldürülen Yemen Akoda’nın kızının olduğunu söyledi.

Kanal D’nin Twitter hesabı üzerinden paylaşılan program tanıtımında Üner, “Bir kadın sokak ortasında kızının gözleri önünde kocası tarafından katledildi” dedikten sonra sesi titreyerek “Annesini kaybeden genç kızın feryadı yürekleri dağladı” ifadesini kullanıyor. Daha sonra ise Bulut’un kızının sesi duyuluyor.

Program şiddeti yeniden üretmekle ve Bulut’un kızının sesini reklam olarak kullanmakla suçlanmıştı.

Tanıtımdaki seslerin, Akoda’nın kızına ait olduğunu belirten Üner, şunları söyledi: “O çığlık, 25 Haziran’da annesini kaybeden bir kızın çığlığıydı evet, genç bir kızın, reşit bir kızın çığlıydı. O kız da isyan ediyordu. Defalarca şikayet etmişlerdi. Ben o gün, haber spikerliğini bırakıp, kariyerimi değiştirdim.”

18 Ağustos 2019’da Kırıkkale’de bir lokantada boşandığı Fedai Varan tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan 38 yaşındaki Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde “Ölmek istemiyorum” diye feryat ederken çekilen görüntüleri infiale yol açmıştı.

Aksaray’da Yemen Akoda, 24 Haziran’da eşi Eşref Akoda tarafından sokak ortasında tabancayla ateş edilerek öldürülmüştü. Eşref Akoda, silah sesleri üzerine bölgeye giden polis ekipleriyle girdiği çatışmada yaşamını yitirmişti.