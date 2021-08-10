Batı Afrika’daki ilk Marburg virüsü vakası: Hasta hayatını kaybetti

Gine’de hayatını kaybeden bir kişinin Marburg virüsü nedeniyle öldüğü tespit edildi. Bu, Batı Afrika’da, ebola virüsüyle aynı aileye mensup Marburg virüsünün ilk vakası olarak kayda geçti.

Fotoğraf: www.gavi.org

İlk olarak 1967’de Almanya’da görülen virüsün bir başka Afrika ülkesi Angola’da, 2005’te neden olduğu salgında 200’ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

Gine’de yakın geçmişte Ebola vakalarına rastlanan ancak salgının kontrol altına alındığı Guéckédou bölgesinde hayatını kaybeden kişiden alınan kan örneğine uygulanan testin sonucu pozitif çıktı.

Hastayı takip eden doktor Krutika Kuppalli, biri sağlık çalışanı yakın temaslı dört kişinin ciddi risk altında olduğunu, 146 temaslının daha bulunduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Direktörü Dr Matshidiso Moeti, Marburg virüsünün çok hızlı ve geniş alana yayılma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, ‘ortaya çıktığı yerde durdurulması gerektiğinin’ altını çizdi.

Marburg virüsü insanlara meyve yarasalarından bulaşabiliyor. İnsandan insana ise vücut sıvılarıyla bulaşıyor ve yüksek ateş, kanama sonucunda ölüme sebebiyet verebiliyor. Ebola’ya benziyor ancak aynı değil.