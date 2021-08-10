Biyolog: Muğla’daki yangınlarda yaban kedilerinin habitatı tamamen yok oldu

Biyolog Dr. Yasin İlemin, Muğla’daki orman yangınları sebebiyle yaban kedisi habitatının tamamının, karakulak habitatının ise beşte birinin yok olduğunu söyledi.

Yangından önce ve sonra yaban kedisi habitatı. (Fotoğraf: Yasin İlemin / Twitter)

Türkiye’nin güneybatısını etkisine alan orman yangınlarının başlamasının üzerinden 12 gün geçti. Bu süreçte sekiz kişi hayatını kaybederken 35 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yangın sonrası bölgedeki yaban hayatına dair tespitlerini Twitter üzerinden paylaşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı İlemin, Orhaniye bölgesindeki ormanlık alanda yanan yaban kedisi habitatı hakkında şunları söyledi: “Bu bölge ülkemizde yaban kedisinin Akdeniz havzasında yaşadığı ender habitatlardan birisiydi. Yetişmiş 30-40 yıllık Kızılçam ağaçları vardı, bir nebze de olsa çevresine göre daha nemli bir habitat içeriyordu.”

Bu özelliklerin yaban kedileri için uygun olduğunu kaydeden İlemin, bölgenin tamamen yanarak yırtıcı türün istediği ‘nemli hava özelliğini’ kaybettiğini söyledi.

Biyolog, bölgenin tekrar aynı karaktere ulaşmasının 25 ila 30 yıl arası süreceğini de kaydetti: “Bu bölge yaban kedisinin tek habitatıydı onu da maalesef kaybettik. Umarım dumanın etkisini hissedip bir şekilde kendilerini saklayabilecek alanlar bulmuşlardır. Fakat yangın sonrası buraya geldiklerinde kendi istedikleri özellikleri bulamayacaklar.”

Karakulak habitatı: Üç ila beş yıl içerisinde kendini yenilebilecek durumda

Yaban hayatı uzmanı, yangın sonrası karakulak habitatını incelediği videoda ise yırtıcı türün yangın bölgesinde fazla bulunmadığını gözlemlediklerini söyledi.

Karakulakların yangını ‘en az hasarla atlatan yaban hayvanlarından birisi’ olduğunu kaydeden İlemin, şöyle devam etti: “Yanan yüzde 20’lik kısımdaki hayvanların yanmayan bölgelere geçtiğini düşünüyoruz. Bu durum bizim için bir nebze sevindirici oldu.”

Biyolog, incelemelerini paylaştığı videoda, “Bu yanan sahalar üç ila beş yıl içerisinde kendini yenileyebilecek durumda” diye yazdı.