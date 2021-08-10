Takside ‘turistik tarife’ denetime takıldı: Taksim’den Şişli’ye 500 lira

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde ve Eminönü semtinde sivil trafik polisleri taksi denetimi yaptı. Arap turist gibi davranan ekipler yine bilindik manzaralarla karşılaştı.

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Öğle saatlerinden yapılan denetimde özellikle turistlerin çok olduğu bölgeler seçildi. İki sivil polis taksilerin yanına giderek Arap turist gibi davrandı. Beyoğlu’ndaki denetimde bir taksici Taksim’den Nişantaşı’na 50 avro (504 TL) istedi. Bir diğer taksici ise Taksim’den Şişli’ye 500 TL talep etti.

Usulsüz fiyat pazarlığı yapan, yolcu seçen, taksimetre açmayan, emniyet kemeri takmayan taksi sürücülerine değişen miktarlarda para cezası kesildi.

Beyoğlu’nda iki taksi çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Eminönü’ndeki denetimde ise bir taksicinin ehliyetine art arda kural ihlali yaptığı gerekçesiyle el konuldu. Aracı trafikten men edildi.

Taksimetre açmamak, araç içinde tütün mamulü kullanmaktan kendisine cezai işlem uygulanan bir taksici ise kendini şöyle savundu: “Abiler geldi, Arapça konuştular ben de anlamadığım için Taksim’e 50 lira dedim, taksimetre açmadım. Başkaları 50 avro, 100 avro istiyor.”