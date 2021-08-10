Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) stadyumlara giriş şartlarını yeniden düzenledi. Buna göre aşı olmayanlar stadyumlara giremeyecek.

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TFF’nin açıklamasına göre federasyon yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar şöyle:

*Sağlık bakanlığınca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14’üncü günden itibaren, Covid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süreyle stadyuma seyirci olarak girebilecek.

*12 yaşını tamamlamış ve henüz bakanlığın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecek. Ancak söz konusu yaş grubuna bakanlık tarafından aşı tanımlaması yapılması halinde 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde stadyumlara giriş izni verilmeyecek.

*PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecek.

*Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kombine bilet satın almış ancak aşı takvimini tamamlamamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyumlara girebilecek. Ancak söz konusu kombine sahiplerinin, aşı tanımlaması yapılmış grupta olmalarına rağmen 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde, bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecek.

*UEFA’nın güncel uygulamaları göz önünde bulundurularak ve kamu sağlığının korunması amacıyla misafir takım seyirci uygulaması 2021-2022 sezonu boyunca yapılmayacak. Misafir tribünlerine sadece ev sahibi takım seyircisi alınabilecek.

*Stadyumlarda yer alan protokol ve basın tribünlerine girişler, seyirci giriş koşullarına tabi olacak.

*Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarında seyircilerin stadyuma girişleri, HES entegrasyonu ile e-bilet sistemi üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine e-bilet sistemi uygulayıcısının ulaşmasına onam vermesi gerekmektedir. Kişilere yönelik HES uygulama sorgulamaları localara girecek kişiler ve seyirciler için e-bilet sistemi üzerinden yapılacak, protokol tribününe girecek kişiler için ise e-bilet sistemi veya HES uygulaması üzerinden yapılacak.

*TFF 2’nci Lig ve TFF 3’üncü Lig’de seyircilerin stadyumlara girişleri, ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES kodu kontrolüyle yapılacak.