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Yaramazlara biraz batar!

Seyircilerin stadyumlara giriş şartları belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni sezon öncesi seyircilerin stadyumlara giriş şartlarının belirlendiğini açıkladı.

Fotoğraf: Unsplash

TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, seyircilerin statlara HES-Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletlerle girebileceği belirtildi.


Covid-19 aşıları kontrol edilen ve HES’in onay verdiği seyircilerin statlara girebileceği vurgulanırken, aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yapması gerektiği ifade edildi.

Covid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarıyla henüz aşı takvimini tamamlamamış seyircilerin ise HES onayıyla stadyuma girebileceği duyuruldu.

Öte yandan seyircilere yönelik HES uygulama sorgulamalarının Süper Lig ve TFF 1’inci Lig için Passolig’le yapılacağı da kaydedildi.

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