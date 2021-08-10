Unicef: Afganistan’da üç günde 27 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Millletler Çocuklara Yardım Fonu (Unicef), Taliban ile hükümet güçlerinin çatıştığı Afganistan’da üç günde 27 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

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ABD’nin birliklerini 31 Ağustos’ta Afganistan’dan tamamen çekilmiş olacağını açıklamasından sonra Taliban’ın saldırıları hız kazanmıştı. Taliban stratejik Kunduz kentinin de dahil olduğu kilit noktaları ele geçirmiş, cuma gününden beri altı vilayetin başkentini kontrolü altına almıştı.

Taliban uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını reddederken son bir ay içinde bini aşkın sivil hayatını kaybetti.

Unicef yönetimi, ülkede çocuklara yönelik şiddetin bu kadar hızla tırmanmasının kendilerini şoke ettiğini vurgulayarak, “Çocuklara karşı vahşet her geçen gün büyüyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, üç günde Kandahar, Host ve Paktiye vilayetlerinde 27 çocuğun öldürüldüğü, 136’sının da yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Unicef Afganistan’dan Samantha Mort, “Afganistan bir çocuk için uzun zamandır dünyada yaşanabilecek en kötü yerlerden biriydi ancak son birkaç hafta da ve özellikle de son 72 saatte çok daha kötü bir yer oldu” dedi.

Çocukların yol kenarına yerleştirilen bombalar ve çapraz ateş arasında kalıp öldüğü ve yaralandığı, birçok ailenin çatışmalar nedeniyle evini terk ettiği ve çocukların dışarıda uyumak zorunda olduğuna dikkat çeken Unicef, taraflardan çocukların korunmasını istedi.