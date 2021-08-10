Diken

Yaramazlara biraz batar!

Unicef: Afganistan’da üç günde 27 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Millletler Çocuklara Yardım Fonu (Unicef), Taliban ile hükümet güçlerinin çatıştığı Afganistan’da üç günde 27 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin birliklerini 31 Ağustos’ta Afganistan’dan tamamen çekilmiş olacağını açıklamasından sonra Taliban’ın saldırıları hız kazanmıştı. Taliban stratejik Kunduz kentinin de dahil olduğu kilit noktaları ele geçirmiş, cuma gününden beri altı vilayetin başkentini kontrolü altına almıştı.


Taliban uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını reddederken son bir ay içinde bini aşkın sivil hayatını kaybetti.

Unicef yönetimi, ülkede çocuklara yönelik şiddetin bu kadar hızla tırmanmasının kendilerini şoke ettiğini vurgulayarak, “Çocuklara karşı vahşet her geçen gün büyüyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, üç günde Kandahar, Host ve Paktiye vilayetlerinde 27 çocuğun öldürüldüğü, 136’sının da yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Unicef Afganistan’dan Samantha Mort, “Afganistan bir çocuk için uzun zamandır dünyada yaşanabilecek en kötü yerlerden biriydi ancak son birkaç hafta da ve özellikle de son 72 saatte çok daha kötü bir yer oldu” dedi.

Çocukların yol kenarına yerleştirilen bombalar ve çapraz ateş arasında kalıp öldüğü ve yaralandığı, birçok ailenin çatışmalar nedeniyle evini terk ettiği ve çocukların dışarıda uyumak zorunda olduğuna dikkat çeken Unicef, taraflardan çocukların korunmasını istedi.

Taliban’ın ilerleyişi sürüyor: Kunduz ve iki eyalet merkezi daha düştü

Taliban’dan Afgan hükümetinin en üst düzey medya yetkilisine suikast

Taliban’ın hızla ilerlediği Afganistan’da, Biden planını revize etmeyi düşünmüyor

Taliban: Afganistan’ın yüzde 85’i kontrolümüzde

Türkiye kalmaya çabalarken: Taliban, ‘yabancı güçlerin işgalci muamelesi görüp risk altında olacağını’ söyledi

SON HABERLER

Çin’den kaçan kripto madencileri nereyi tercih ediyor?

Çin’in mayıs ayında kripto para madencilerine yönelik başlattığı savaş sonrası madencilerin başlattığı ‘büyük göç’ sürüyor. Dünyada şu an düşük enerji fiyatları ve eyalet yetkililerinin kripto paraya yönelik olumlu yaklaşımıyla nedeniyle öne çıkan destinasyon ABD’nin Teksas eyaleti. Daha eski nesil teknoloji ile madencilik yapanların radarında ise Rusya ve Kazakistan var.