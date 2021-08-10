BioNTech CEO’su: Yeni varyant çok olası ama şimdilik güncellemeye gerek yok

BioNTech CEO’su Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının mevcut varyantlara karşı koruyucu olduğunu, şimdilik bir güncellemeye gerek olmadığını söyledi.

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Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının birçok ülkede yayılması, vaka sayılarını artırdı. Bulaşıcılığı yüksek varyantla ilgili endişeler, ülkeleri ‘3’üncü doz‘ aşı uygulamalarını tartışmaya itti. Aşı şirketleri de bu konuda hevesli.

İsrail, Fransa, Almanya ve bazı Ortadoğu ülkeleri üçüncü doz aşılamaya geçti. ABD ve Britanya’nın da aralarında bulunduğu bir dizi ülkede de üçüncü doz aşılamanın yakında başlaması bekleniyor. Türkiye’de de Sinovac aşısının belli bir süre sonra etkinliğinin düştüğünün tespit edilmesi üzerine 3’üncü doz yapılmaya başlamıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre Delta ile ilgili konuşan Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile ortak geliştirdikleri Covid-19 aşısının varyantlara karşı etkili olduğunu ve şu an için aşıda bir güncelleme yapılmasına gerek olmadığını söyledi. Şahin, “Önümüzdeki altı ila 12 ay boyunca başka varyantların ortaya çıkması çok olası ve bu durumda aşının yeni varyantlara adaptasyonunu yapmak gerekebilir. Ancak bu, şu an gerekmiyor” dedi.

Şahin, yeni versiyonun zamanlamasının da iyi belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi: “Yeni bir varyantın baskın olmaya başlaması durumunda şu an verilecek böyle bir kararın üç ila altı ay içerisinde yanlış olduğu anlaşılabilir. Bu yüzden, değişiklik kararının zamanı da uygun olmalı. Şu an için, destek dozu olan üçüncü doz aşının oldukça yeterli olduğunu ve güçlü koruma sağladığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Üçüncü dozun etkinliğiyle ilgili çalışmalar sürüyor

BioNTech ve Pfizer, mevcut aşının üçüncü doz uygulamasının “Delta dahil şimdiye kadar test edilmiş tüm varyantlara karşı azami korumaya sahip olduğunu düşündüklerini” bildirmişti. Üçüncü dozun Delta’ya karşı etkinliği konusunda yürütülen çalışmalara dair detayların önümüzdeki haftalarda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

BioNTech ve Pfizer ayrıca Delta varyantına karşı etkili bir aşı versiyonu üzerinde de çalıştıklarını duyurmuştu. Yüzlerce katılımcıyla düzenlenecek olan çalışmaların, resmi mercilerden onay alınır alınmaz ağustos ayında başlatılması planlanıyor. Şu an için BioNTech, mevcut aşı ve ek dozu ile devam etmeyi planlıyor.