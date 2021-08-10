Eski bakan Pekcan’la ilgili yeni iddia: Şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya sürmüş

Eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan’a ait şirketin bozuk ürünleri yeniden piyasaya sürdüğü öne sürüldü.

Pekcan şimdi de bozuk dezenfektan iddiasıyla gündemde. Fotoğraf: DHA

Pekcanlara ait Nanoksia adlı şirketin, bakanlığa piyasanın üzerinde bir fiyata dezenfektan sattığı ortaya çıkmıştı. Bakanlık da söz konusu satışı kabul etmişti. Görevinden alınan Ruhsar Pekcan’ın yerine Mehmet Muş atanmıştı. Pekcan’ın ardından, Ağustos 2018’den bu yana yardımcılığını yürüten Gonca Işık Yılmaz da görevinden alınmış, yerine Mustafa Tuzcu atanmıştı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Nanoksia merkezinde çekilen videoda, bozulan ve tortu oluşan dejenfektanların süzülerek, yeniden satışa hazırlandığı görülüyor. Bozuk dezenfektanları süzen erkek çalışanın, şişe içinde oluşan tortuları yanındakilere tarif ederek, “Çizgi olanları alma, onlar mantar olmuş” dediği duyuluyor.

Videoda dezenfektanları süzen kişi Ruhsar Pekcan’ın eşi Hasan Pekcan’ın İsmail isimli şoförü, konuştuğu kişi ise yine Hasan Pekcan’ın Gül isimli sekreteri.