Devlet, eski ticaret bakanı Pekcan’ın şirketine 1.4 milyon TL destek çıkmış

‘Dezenfektan skandalı’ndan sonra görevden alınan eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan’ın şirketine devletin 1.4 milyon liralık yatırım desteği yaptığı ortaya çıktı.

Pekcan’ın bakanlığı döneminde eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firmasından bakanlığa dezenfektan alınmıştı. Bakanlık, KDV hariç 507 bin 880 liralık alım yapıldığını, bunun ‘piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda’ olduğunu öne sürmüştü. Ancak Nanoksia’nın bakanlığa 18 Kasım 2020’de 175 liraya fatura ettiği 5 litrelik dezenfektanı, aracı bir firmaya 21 Aralık 2020’de 100 liraya sattığı, aynı aracı firmanın, dezenfektanı 8 Ocak 2021’de 150 liradan piyasaya verdiği ortaya çıkmıştı.

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Pekcan ve eşine ait Nanoksia Biyoteknoloji şirketi, 1.4 milyon TL’lik yatırım desteğini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Covid-19 ile mücadele kapsamında almış.

Söz konusu yardım bakanlığın resmi sitesinde de bulunuyor.

Fotoğraf: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sözcü’den Özlem Güvemli’ye konuşan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Nadir Ataman, şirketin devletin bütün teşviklerden yararlandığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Devletten teşvik al, bakanlıktan yatırım desteği al, başında bulunduğun bakanlığa piyasa fiyatının üzerinde dezenfektan sat. Bu ancak Türkiye’de olur.”

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‘Esnaf batarken bakanın şirketi salgının kazananı oldu‘

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 2019’da İstanbul Beykoz’da kurulan şirketin sabit yatırım tutarı 2 milyon 520 bin TL.

Fotoğraf: Resmi Gazete

Ataman 2019 yılında kurulan şirketin, yatırım teşvik belgesi faiz desteği, KDV istisnası, yer tahsisi, gelir vergisi stopajı, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işçi ve işveren hissesi desteğinden yararlandığını da belirterek, “Esnaf batarken bakanın şirketi salgının kazananı oldu” dedi.