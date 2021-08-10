Hazine’den ev sahiplerine ‘kira’ mektubu

Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı ev sahiplerine gönderdiği mektupta, kira geliri elde edildiğine ilişkin emareler bulunduğu belirtilerek, yapılandırmadan yararlanılabileceği vurgulandı.

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Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre Gelir İdaresi Başkanlığı bankalardan ya da diğer ödeme kanalları üzerinden kira ödemelerini takip edebiliyor. Kişiler adına yapılan kira ödemelerinin beyan edilip edilmediğini kontrol ediyor. Denetimler sonucunda vergi kaybının tespiti halinde vergiler, vergi cezaları ile birlikte talep ediliyor.

Başkanlığın bu kapsamda bazı ev sahiplerine gönderdiği mektupta “Gelir vergisine tabi kira geliri elde ettiğiniz ve bu gelir unsurunu kapsayacak şekilde beyanname vermenizi gerektiren emareler bulunduğu görülmüştür” dendi.

Konu hakkında mükellefiyet ve yapılması gereken işlemlerle ilgili interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden ‘İşlem Durumlarım ve Sonuçları’ bölümünde yer alan ‘Mektup Bilgilerim’ sekmesinden gerekli bilgilere ulaşabileceği belirtilerek, ayrıca bağlı bulunulan vergi dairesi ya da en yakın vergi dairesine başvurulması halinde de konuya ilişkin bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi.

Mektupta, cezalı işlemler ile karşılaşmamak için ev sahiplerinin geliri nedeniyle beyanname verebileceği veya matrah artımında bulunabileceği ifade edildi.

Beyan edilmeyen/eksik beyan edilen gelir için 31 Ağustos’a kadar matrah artırımında bulunulması durumunda vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı, hesaplanan vergi tutarlarının peşin veya altı eşit taksitte ödenebileceği belirtildi.

Kanunen geliri sadece kira olanların yıllar itibariyle en az ne kadar matrah artırımı yapılabileceği belirlenmişti. Asgari matrah tutarları şöyle: 2016 yılı için 9 bin 400 lira, 2017 yılı için 9 bin 960 lira, 2018 yılı için 10 bin 580 lira, 2019 yılı için 11 bin 240 lira, 2020 yılı için 12 bin 740 liradan az olamaz.