Arkadaşı olmayanlar içini döktü: Kedimle dertleşiyorum, kendi kendime mesaj atıyorum

Aile önemlidir insanın hayatında. Sevgi dolu bir ortamda sarılıp sarmalanarak büyümek çoğu kez ‘elde var bir sayılan’ büyük bir hediyedir. İnsan hayatında, özellikle yaş aldıkça önemli olan bir başka şey ise arkadaşlık, dostluklardır. Sevincinizi, üzüntünüzü paylaşan, yürüdüğünüz yolda destek veren dostlara sahip olmak hayatı güzelleştirebilir, sosyalleşmenin önünü açabilir.

Ailesiyle ilişkisi iyi olmayan veya arkadaştan yana şanslı olmadığını düşünenlere söylenen, “Aileni seçemiyorsun ama arkadaşlarını seçebilirsin” lafında doğruluk payı vardır belki ama herkesin yapısı kolay arkadaşlık kurmaya yatkın değildir. Belki de doğru insanlarla karşılaşmıyorlardır.

Fotoğraf: www.healthyplace.com

Arkadaşı olmayan, kendisini yalnız hissedenler bu durumu ‘Whisper’ (Fısılda) adlı ‘anonim paylaşma uygulaması’nda paylaştı. Konu başlığı altında yorum yapanların bazılarınınki itiraf, bazılarının ki yakınmaydı. İçini kedisine döken de var kendisine mesaj atan da!

Britanya’da yayınlanan Daily Mail, ağırlıklı olarak ABD’den yapılan paylaşımların bazılarını sıraladı…

*Arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayanları hep kıskanmışımdır. Ben, benimkini hep yalnız kutlarım çünkü arkadaşım yok. (Texas, ABD)

*Benim arkadaşım yok o nedenle insanlara çok dostane yaklaşıyorum, yabancılara bile. İnsanlara bir arkadaştan bana nasıl davranmalarını bekliyorsam öyle davranıyorum. (New Jersey, ABD)

*Sonunda arkadaşım olmadığını anlayabildim sanırım işkolik olmam nedeniyle bu durumu geç fark ettim. (New Jersey, ABD)

Fotoğraf: www.cattitudedaily.com

*Kişisel sorunlarımı hep kedilerime anlatıyorum, onlarla dertleşiyorum çünkü arkadaşım yok. (Livonya)

*Anne-babama tek başıma gitmek istediğim için tatile yalnız çıktığımı söyledim. Gerçek şu ki arkadaşım yok!

*Erkek arkadaşımın arkadaşlıklarını kıskanıyorum çünkü benim arkadaşım yok. (Indiana, ABD)

*Yeni nişanlandım ve düğünüme davet edeceğim arkadaşım olmadığını fark ettim. (Texas, ABD)

*Dışa dönük bir yapım olmadığı için bir iş görüşmesinde reddedildim, işe alınmadım. Bana, iş görüşmesine arkadaşlarımla hazırlanmamı önerdiler ama benim arkadaşım yok. (Londra, Britanya)

*Yakın geçmişte estetik ameliyat oldum. Amacım sahne yıldızı gibi görünmek değil arkadaş sahibi olmaya yeterli görünüşe sahip olmak.

*Arkadaşım olmadığı için kendi kendime mesaj atıyorum, sahibim olduğum ikinci numaradan. (Virginia, ABD)

Fotoğraf: blog.puls.com

*Erkek arkadaş bulunca tüm arkadaşlarımı kaybettim. Bazen aldırmıyorum bazı günler ise dokunuyor bu durum bana.

*Erkek arkadaşım arkadaşım olmadığını anlamasın diye sürekli meşgulmüşüm gibi davranıyorum çünkü o, bu durumu bilmiyor.

*Annem ve babam okulda yalnız oturduğumu ve yalnız yemek yediğimi bilmiyor. Arkadaşlarım var sanıyor ama öyle değil.

*Toplum içinde arkadaşım var, sosyal bir insanım sansınlar diye mesaj atıyor gibi yaptığımı itiraf ediyorum.

*Arkadaşım olmamasının sebebi Netflix’te bir şeyler izlemeyi insanlarla iletişim kurmaya tercih ediyor olmam.