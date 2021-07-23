Kadınlar içini döktü: Erkeklerin dayanılmaz huyları

Kadınlar hayatlarındaki erkeklerin, erkekler ise kadınların bazı huy, alışkanlık veya tavırlarından hoşlanmıyor olabilir. Bazıları içine atar. En azından bir süre! Bazıları ise dile getirir veya yakın çevresine anlatarak rahatlar.

İnsanların değişmesi mümkün mü bilinmez ama görünen o ki kadınların çoğunun koca veya erkek arkadaşlarının değiştirmesini istediği yanlarına dair bir listesi var.

Fotoğraf: health.clevelandclinic.org

Britanya merkezli ‘Mumsnet’ adlı forumda bir kadın, hemcinslerine sordu: “Eşinizin hangi huylarını değiştirmesini isterdiniz?”

Daily Mail’in aktardığına göre kadınların isim vermeden paylaştığı dertlerinden bazıları şöyle:

*Kıyafetlerini çamaşır makinesine atmadan ceplerini boşaltmasını, evden çıkarken kapıyı kilitlemesini ve ortak kullanılan laptop’tan internet aracılığıyla alışveriş yapmamasını isterim.

*Müzik seçimleri yaşlı bir adamınkine benzeyebiliyor ve şakaları da komik değil.

*Tanrı aşkına sabahları burnunu daha sessiz temizlesin. Sabah ilk duyduğum ses o oluyor. Asabımı bozuyor.

*Yemek yerken ses çıkarmaktan, ağzını şapırdatmaktan vazgeçse.

*Ev işi yapmayı öğrensin, ütü yapmayı, çamaşır yıkamayı öğrensin. Ortalığı toplasın. Yemek yapmayı da öğrensin ve kendi öğle yemeğini pişirsin. En az haftada bir kez benim duygularıma hassasiyet göstersin. Hayatta TV’nin önünde oturmaktan başka bir amacı olsun. Beni gezmeye götürsün ve konuşsun benimle.

*Bulaşık makinesine kirli bulaşık koymadan önce içindekiler temiz mi değil mi kontrol etsin! Motosikletinden kurtulsun, tehlikeli ve ihtiyacı yok.

*Çoraplarını kirli sepetine atarken yumak halinde atmasın. Otomobilimi kullanırken radyonun ayarlarıyla oynamasın.

*Bana bir şeyin nerede olduğunu sormadan önce kendisi arasın.

*Sürekli dolap kapaklarını ve çekmeceleri açık bırakmasına, kirli çamaşırlarını kirli sepetinin içine koymak yerine üstüne bırakmasına sinir oluyorum.

*Çok iyi bir kocadır ve ikimiz baş başayken çok iyi geçiniriz. Ama ailem veya arkadaşlarımla buluştuğumuzda yani sosyal ortamlarda çok sessiz, sohbete katılmıyor.

*Eşyalarının üçte ikisinden kurtulsun, o zaman etrafı toplamak daha kolay olur. İşten bu kadar çok şikayet etmesin!

*Sadece bir fincan içecekse bir çaydanlık çay demlemesin.

*Kalan yemekleri bir saklama kabına koyup unutmak yerine bitirsin. Buzdolabında günlerce bekleyince atılıyor. Boşalan şampuan ve duş jeli şişelerin dönüşüm kutusuna atsın, banyonun arka tarafına değil.