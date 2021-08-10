Bahçeli istedi, Erdoğan yaptı: YKS barajı düşürüldü

Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum.



Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.