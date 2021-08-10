Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli istedi, Erdoğan yaptı: YKS barajı düşürüldü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2021-YKS tercih sürecinde ilave ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırdığını duyurdu ve “Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacaktır” dedi.

Üniversiteye girişte tercih dönemi sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı sonrası gündeme gelmişti.


Bahçeli’nin çağrısının ardından ertesi gün YÖK, konuya ilişkin çalışmasını tamamlamış ve Erdoğan’a sunmuştu.

Bahçeli: Üniversite baraj puanları düşürülsün

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