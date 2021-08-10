Evden çalışan Google çalışanlarına ücret kesintisi

Teknoloji devi Google’ın, pandemi nedeniyle uzaktan çalışanların maaşlarında kesintiye gittiği bildirildi. Gelişmenin Silikon Vadisi’ndeki diğer şirketler için de örnek teşkil edileceği belirtiliyor.

Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının birçok ülkeye yayılması ve vaka sayılarını arttırması kısıtlamaların kaldırıldığı ülkelerde endişe yaratmıştı. Bazı şirketler artışlar sonrası ofislere dönüş zamanlarını ertelemişti.

Reuters, Facebook ve Twitter gibi şirketler daha ucuz bölgelere taşınan uzaktan çalışanlar için maaşlarda kesintiye başlamıştı. Reddit ve Zillow gibi çalışma ikametgahlarından bağımsız olarak farklı işe alma ve çalışma modellerine geçen küçük şirketler de var.

Reuters’a konuşan bir Google sözcüsü, “Tazminat paketlerimiz her zaman yere-lokasyona göre belirlendi. Buna göre yerel pazarın en üstünde ödeme yapıyoruz” dedi ve ödemenin şehirden şehre ve eyaletten eyalete değişeceğini de sözlerine ekledi.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir Google çalışanı, şirketin Seattle ofisine yakınlardaki bir bölgeden gidip geldiğini söylerken, tahminlerine göre tam zamanlı evden çalışması durumunda maaşında yaklaşık yüzde 10 kesinti göreceğini bildirdi.

Google’ın maaş hesaplama sisteminde New York’a bir saat uzakta oturan bir kişinin maaşının, New York’un içinde oturan bir çalışandan yüzde 15 daha az maaş alacağı belirtildi.