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Yaramazlara biraz batar!

Eda Nur Kaplan’ın ölümü: Gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Ankara’da intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan’ın kuşkulu ölümüyle ilgili olarak şüpheli Yusuf G., ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi; adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara, Ankara başsavcılığı itiraz etti.

Eda Nur Kaplan. Fotoğraf: DHA

Ankara’da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, polise giderek cinsel saldırıya uğradığını bildirmiş gözaltına alınan şahıs, delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. Bunun ardından Eda Nur Kaplan ablasıyla yaşadığı 15’inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son vermişti.


AA’nın aktardığına göre bugün gözaltına alınan şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi, ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe ‘adli kontrol hükümleri’ uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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