Tecavüze uğradığını bildirdi, gözaltına alınan kişinin serbest bırakılmasından sonra intihar etti

Ankara’da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, polise giderek cinsel saldırıya uğradığını bildirdi. Gözaltına alınan şahıs, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Bunun ardından Eda Nur Kaplan ablasıyla yaşadığı 15’inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Eda Nur Kaplan. (Fotoğraf: DHA)

Kaplan’ın intihardan bir gün önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu bildirdiği iki kişi hakkında polise suç duyurusunda bulunduğu, şahıslardan Mehmet A.’nın gözaltına alınıp delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldığı, Yusuf. G.’nin ise arandığı öğrenildi.

DHA’nın haberine göre Eda Nur Kaplan’ın sağlık kontrolünde cinsel saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı öne sürüldü.

Son mesajında ‘Hakkımı yerde bırakmayın’ dedi

Eda Nur Kaplan’ın yaşamına son vermeden önce annesine cep telefonundan mesaj attığı aktarıldı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Her gün canı acıyacağına bir gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et. Ömer’i, ablamı, Aleyna’yı Almanya’yı çok seviyorum. Unutmayın beni. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun. Neyse hepinizi çok seviyorum, iyi bakın kendinize. Ben yapamadım ama siz güzel günler için yaşayın.”

​Kaplan’ın mektubunun ortaya çıkmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, #edanuricinadalet etiketiyle paylaşımda bulundu.

Ankara Kadın Platformu, yaptığı paylaşımda, “30 Temmuz’da Ankara’da iki kişinin tecavüzüne uğrayan, şikayeti sonrası tecavüzcülerin serbest kalmasını kaldıramayan Eda Nur hayatına son verdi! Bu intihar değil cinayettir! Kadınları değil, tecavüzcü erkekleri koruyan erkek devlet Eda Nur’un failidir” ifadelerine yer verildi.