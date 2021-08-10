Kabin ekibi ve pilotların kıyafetleri dönüştürülmüş malzemeden: 45 plastik şişeden bir üniforma

Merkezi Britanya’daki havayolu şirketi easyJet’in kabin ekibi ve pilotları bundan böyle dönüştürülmüş plastikten yapılan üniformalar giyecek. Her üniformada 45 plastik şişe kullanılacak.

Fotoğraf: Daily Mail

Şirketin, yüksek teknoloji ürünü malzemeyle, yenilenebilir enerji kullanılarak üretilen üniformaları sayesinde beş yıl içinde tüm pilot ve hosteslerin kıyafetleri dönüştürülmüş olacak. Kuzey İrlanda’daki Tailored Image adlı şirket tarafından üreteilecek üniformalar bu aydan itibaren aşama aşama kabin ekipleri ve pilotlara dağıtılacak. Toplam 2,7 milyon kullanılmış plastik şişe bir kez daha kullanılarak dönüştürülecek. Yeni üniformalar, şu an kullanılan ve poliyesterden üretilen kıyafetlere oranla kabon ayak izini yüzde 75 düşürecek.

Üretici firma, bu kıyafetlerin daha elastik olduğunu kabin ekibine daha rahat hareket kabiliyeti vereceğini, daha uzun süre dayanacağını açıkladı. Havayolu şirketi ise üniformaların yanı sıra kabin ekibi ve pilotlara yollanan paket ve ürünlerde de dönüştürülmüş malzeme kullanılacağını duyurdu. 2020 mali yılında 27 milyon eşya, ürün ve paketin dönüştürülmüş malzemeden olanını kullandıklarını belirten şirket yönetimi, hiçbir zaman plastik pipet kullanmadıklarını, kullanılmış çay-kahve fincanını getiren yolcuya indirim yaptıklarını anımsattı.

Kabin hizmetleri biriminin müdürü Tina Milton, iklim değişikliğinin herkes için önemli bir konu olduğunu altını çizerek, şirketin emisyon ve atıkları azaltmak için çaba sarfettiğini belirtti. Milton, yeni üniformaların kullanılmaya başlamasından dolayı heyecanlı olduklarını ifade ederek, kısa vadede karbon ayak izini düşürmenin önceliklerinden olduğunu söyledi.

Greenpeace ve çevre için çalışan başka aktivist ve dernekler ise easyJet’i, demiryolu gibi alternatifleri olan kısa mesafelerde iç hatlar uçuşları düzenlediği için eleştiriyor.