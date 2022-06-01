Akşam Postası / 1 Haziran 2022

Erdoğan saydırdıkça saydırdı: Sürtük, çürük, eşkıya, terörist, fukara

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı eylemlerini hedef alarak eylemcilere “Sürtük” dedi.

İstanbul’da enflasyon üç haneye göz kırptı

İstanbul’da enflasyon aylık bazda yüzde 5,84 artarak yıllık yüzde 87,35’e yükseldi.

Doğalgazın ardından elektriğe de zam

Elektrikte konut abonelerinin tarifesi yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesiyse yüzde 25 zamlandı.

Soylu’yu hatırlatan İmamoğlu: Önümüzdeki seçimde hıçkıra hıçkıra ağlatacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ithafen “Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız” dedi.

Yargıtay, Kadir Şeker’in aldığı cezayı fazla buldu: Avukata göre tahliye yolu açıldı

Yargıtay, Kadir Şeker’e verilen 12 yıl altı aylık hapis cezayı yüksek buldu.

TİP’ten ‘Ne oldu, pankartı asamadınız’ diyen Erdoğan’a videolu yanıt: Sana kötü bir haberimiz var

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekillerinin Gezi Parkı eylemlerinin dokuzuncu yıldönümünde birinci Boğaz köprüsüne “Her yer Taksim her yer direniş” diye yazılı pankart asmasına “Ne oldu asamadınız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a TİP’ten videolu yanıt geldi: “Sana kötü bir haberimiz var.”

Akşener, sosyal medya yasasını Erdoğan üstünde denedi: Önce kendisi tutuklanmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilik örgütleri tarafından ‘sansür yasası’ olarak nitelenen sosyal medya düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi: ”Bu yasaya göre, önce kendisinin tutuklanması lazım.”

Yabancı bankadan ‘mali bunalım’ öngörüsü: Dolar/TL 20’yi bulabilir

Danimarka’nın en büyük bankası Danske Bank, doların 12 ay içinde 20 lirayı bulabileceğini öngördü.

Vergi uzmanı, doğalgaza gelebilecek zammı ‘düşünemedi’: Aç, sefil dolaşabiliriz

Son doğalgaz zammını değerlendiren vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, doğalgazdaki sübvansiyonun (yardım ödeneği) Boru Hatlarıyla Petrol Taşıma A.Ş.’ye (BOTAŞ) karşılıksız değil, borç verilmiş olabileceğini söyledi. Bu durumdan kısmen vazgeçildiğinin anlaşıldığını belirten Bingöl, “Tamamen vazgeçildiğinde gerçekten aç ve sefil dolaşabiliriz” dedi.

Duy da inanma: Hükümet fahiş kira artışını ‘külfeti paylaştırarak’ dindirecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışlarını dindirmek üzere yürüttükleri çalışmaların sona geldiğini söyledi. Çalışma kapsamında külfeti kiracı ve ev sahibiyle eşit paylaştıracaklarını belirten Bozdağ “Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil” dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu davası: Müdahillik talepleri reddedildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na açılan kapatma davası bugün başladı.

Paribu CEO’su anlattı: Yatırımcı, parasının ne kadarını kriptoya yatırmalı?

Kripto alım satım platformu Paribu’nun en üst yöneticisi Yasin Oral, ‘insanların tüm varlığıyla kripto paraları almış olmasının tamamen yatırımcıyla ve finansal okur yazarlık seviyesiyle ilgili problemler olduğunu’ söyledi.

Dört yıldır belli olan 3600 ek gösterge kapsamını ‘müjde’ diye duyurdular

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini duyurdu. Buna göre 3600 ek gösterge, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarını kapsıyor.

Çocukları istismara uğrayan anneler: Diyanet ‘Davayı çekin’ dedi, Erbaş utanmalı

Erzurum’daki Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Hacı Bahattin Evgi Kuran kursunda çocukları cinsel istismara uğrayan anneler, Diyanet’in davalarını geri çekmeleri için baskı kurduğunu söyledi. Bir anne Diyanet başkanına seslenerek, ”Erbaş kendinden utanmalı” dedi.

‘En çok sevdiği ses’ten uzak kalacak: Soylu, Engin Sigorta’daki hisselerini devretmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aile şirketi Engin Sigorta’daki hisselerini devretti.