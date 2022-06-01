Bakan Kurum, uygun fiyatlı arazi satışında hangi şartların aranacağını anlattı

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, büyükşehirlerde Hazine arazilerinin satışa çıkarılmasıyla ilgili “Peşkeş çekiliyor” tepkilerine, “Evet, Hazine arazilerini dar gelirli vatandaşlarımıza peşkeş çekiyoruz” yanıtını verdi.

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Kurum, vatandaşların kendi konutlarını yapması için devlete ait arazilerin satışa çıkarılacağını söylemiş, vatandaşların tek parselde kendi evini yapabileceğini ya da talep örgütlenmesiyle daha büyük parseller alabileceğini kaydetmişti.

Bakan, isteyenlerin müteahhitlerle anlaşabileceğini belirterek “Ankara’da Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca, Başakşehir için çalışıyoruz” demiş, konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde de çalıştıklarını belirtmişti.

Bu çalışmaya ilişkin eleştiriler üzerine Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Kurum şunları söyledi: “Alt gelir grubunda olan ve ev sahibi olmayan insanlarımıza Hazine arazilerini vermek peşkeş çekmekse evet biz vatandaşımıza Hazine arazilerini peşkeş çekiyoruz.”

Kurum belirledikleri şartları da şöyle anlattı: “Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek. Arsayı aldığında evi yaptığı sürede resim, harç ve KDV muafiyeti gibi destekler vereceğiz. Hazine arazisini tahsis ederken belirli bir süre elden çıkarmama şartı koyacağız. TOKİ konutları da beş yıl ve taksidi bitmeden devredilemiyor. Hazine arazilerini de belli bir süre devredemeyecekler. Buradaki amacımız alt gelir grubundakileri, evi olmayanları ev sahibi yapmaktır.”