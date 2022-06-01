‘En çok sevdiği ses’ten uzak kalacak: Soylu, Engin Sigorta’daki hisselerini devretmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aile şirketi Engin Sigorta’daki hisselerini devretti.

Soylu geçen sene aile şirketiyle ilgili “Küçük bir odam var. O yazıcının sigorta poliçesini kesmesi hoşuma gider. Hayatta en çok sevdiğim ses, sigorta ofisimdeki poliçe basan yazıcıdan çıkan cırt cırt ses. Çoluk çocuğumla namusumla para kazanıyorum” demişti.

Sözcü’den Çiğdem Toker’in yazısına göre Soylu, 13 Mayıs 2022 tarihli Genel Kurul’da alınan kararla 650 bin TL sermaye karşılığı 650 adet hissesini hukuki ve mali yükümlülükleriyle Engin Levent Soylu’ya, 455 bin TL sermaye karşılığı 455 hissesiniyse Fatma Nur Eslem Soylu’ya devretti.

Ticaret Sicil Gazetesi’nin 26 Mayıs 2022 tarihli nüshasında yayımlanan kararda hisse devirleriyle birlikte Soylu’nun şirketteki müdürlük görevi de sona ermiş.