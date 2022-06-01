Yabancı bankadan ‘mali bunalım’ öngörüsü: Dolar/TL 20’yi bulabilir

Danimarka’nın en büyük bankası Danske Bank, doların 12 ay içinde 20 lirayı bulabileceğini öngördü.

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Türk Lirası son üç hafta içinde neredeyse yüzde 10 değer kaybı yaşayarak aralık kur krizden bu yana ilk defa 16,5 seviyesine yaklaştı.

Ekonomistler, iktidarın faiz ısrarı, yüksek enflasyon ve Merkez Bankası’nın eriyen rezervlerine bakarak bu gidişatın süreceğini tahmin ediyor.

Danske Bank analistlerine göre artan stagflasyon (enflasyonla beraber ekonomide durgunluk) endişeleriyle birlikte sıkılaşan finansal koşullar ve para politikalarında değişiklik beklentisinin bulunmaması Türk Lirasının dolara karşı zayıflamaya devam etmesine neden olacak. Kurum 12 aylık süre içinde Dolar/TL ’nin 20 seviyesine çıkacağını öngördü.

KKM uyarısı

Bloomberg HT’nin haberine göre raporda özellikle kur korumalı mevduatın (KKM), TL’nin hızlı şekilde değer kaybetmesi halinde Türkiye ekonomisini mali bunalımla baş başa bırakabileceği belirtildi.

Raporda “KKM’nin bir sonraki turunun vadesi haziranda dolacak ve Türk Lirası’nın son dönemde değer kaybetmesine ve nominal getirilerin yüzde 14 seviyesindeki politika faizinin üzerinde olmasına karşın muhtemelen yatırımcılar çift haneli negatif reel getiriler nedeniyle hayal kırıklığına uğrayacak” dedi.

Analistler şirketlerin yüksek dış borcunun küresel finansal koşulların sıkılaştığı bir ortamda ilave zorluklara neden olduğuna da dikkat çekti.