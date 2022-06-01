Depp ve Heard davasında karar açıklandı: Jüri Depp’i haklı buldu

Boşanmış ünlü aktörler Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada jüri Depp’i haklı buldu.

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Jüri, Depp’e 10 milyon dolar tazminat, artı 5 milyon dolar cezai tazminat ödenmesine karar verdi. Yargıç Penney Azcarate, eyaletin yasal sınırına göre bu cezai tazminatı 350 bin dolara indirdi.

Ancak jüri, Depp’in suçlamalarına karşı verdiği mücadelede Heard’e ‘iftira attığına’ da hükmetti. Bunun için Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Depp, Heard’ün 2018’de Washington Post’a yazdığı makalede isim vermeden ‘aile içi şiddet mağduru olduğunu’ söylemesi üzerine eski karısına iftira davası açarak 50 milyon dolar tazminat istemişti. Heard karşı davayla 100 milyon dolar tazminat talep etmişti.

Mahkeme sürecinde Heard, Depp’in kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Buna karşılık Depp, Heard’a asla vurmadığını, taciz iddialarının uydurma olduğunu ve aslında Heard’ün kendisine defalarca fiziksel saldırıda bulunduğunu söylemişti.