Avukatlar kiracıları ‘rahatlattı’: Davalar yıllarca sürüyor

Konut krizi nedeniyle ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kira tespit ve kiracı tahliye davalarında yoğunluk yaşanırken, hukukçular, davaların dört yıla kadar yayılabileceğini söyledi.

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Davaların açılmasında en temel neden ev sahiplerinin kiraya yasal oranın üstünde zam yapmak istemesi. Yasal olarak ev sahipleri her yıl sözleşme sonunda enflasyon oranları dikkate alınarak belirlenen bir oranda zam yapabiliyor. Bunun üstünde zam talep eden ev sahipleri kiracısına kabul ettiremeyince mahkemenin yolunu tutuyor. Ayrıca ev sahipleri kontratın beşinci senesi dolduğunda kira tespit davası açabiliyor.

‘Kısa sürede sonuç beklemek yanlış’

DW Türkçe’ye konuşan avukat Hikmet Güngör kira tespit ve kiracı tahliye davalarının üç-dört yıla yayıldığını söyledi. Takip ettiği bir dosyadan örnek veren Güngör, 2019’da açılan bir davanın hala sonuçlanmadığını anlattı.

Kira tespit ve kira uyarlama davalarında çok arttığını kaydeden Güngör, şunları söyledi: “Ama maalesef bunlar çok uzun sürüyor. Dört yıldan bahsediyoruz. İstinaf ve Yargıtay süreçleri var. Bu yüzden kısa sürede sonuç beklemek yanlış olur.”

Güngör, yeni açılan başka bir kira tespit davası için ilk duruşmanın tam yedi ay sonraya verildiğini, ikinci duruşmanın davanın açıldıktan belki bir yıl sonra görüleceğini ve sürecin bilirkişi raporları ve itirazlarla yıllara yayılacağını söyledi.

’10 dosyadan üçü kira tespit davası’

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz yüzde 400’lük artış talep eden ev sahiplerinin bulunduğunu ancak bu talebin yasal karşılığı olmadığını söyledi. Son bir yılda ev sahibiyle kiracı ilişkilerinde ciddi bir bozulma olduğunu belirten Kiraz, bunun mahkemeler üzerinde ciddi yoğunluğa neden olduğunu vurguladı.

Sulh hukuk mahkemesi hakimlerinin önündeki 10 dosyadan üçününün kira tespit davası olduğunu anlatan Kiraz, “Kısa süre önceye göre en az yüzde 30’luk bir artış olduğunu ifade edebilirim” dedi.