Duy da inanma: Hükümet fahiş kira artışını ‘külfeti paylaştırarak’ dindirecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışlarını dindirmek üzere yürüttükleri çalışmaların sona geldiğini söyledi. Çalışma kapsamında külfeti kiracı ve ev sahibiyle eşit paylaştıracaklarını belirten Bozdağ “Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil” dedi.

Ancak çalışmanın sonuna gelinmiş olsa da oranın nasıl olacağına dair henüz netlik yok. Enflasyon ve kurdaki artış nedeniyle fırlayan kira fiyatlarının çözüm de bir anlamda vatandaşın omuzuna yüklenmiş: “Külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız.”

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Merkez Bankası (MB) tarafından yayımlanan konut fiyat endeksine göre martta konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 110 olmuştu.

Erdoğan sekiz ay önce kira artışları için “Bu zulmün önüne geçeceğiz” dese de hükümet bu konuda daha geçen hafta harekete geçebilmişti.

Çalışmalar yapılıyormuş

Bozdağ, Yozgat’ta çalışmanın detaylarıyla ilgili şöyle konuştu: “Birinci başlık ilk defa kiraya verecek ev sahibi ile kiraya tutacak kişi arasında kira miktarıyla ilgili nasıl bir ölçü konabilir, iki tarafın hukukunu koruyan bununla ilgili çalışma yapılması talimatını verdik. Arkasından oturanlarla ilgili artış oranı nasıl olacak, ne olacak, neye göre yapılacak, TÜFE, TEFE, diğer enflasyon rakamları, başka şeyler, bütün bunları da dikkate alarak hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyan ortak bir formül. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor.”

‘Makul orana çekeceğiz’

Borçlar Kanunu’nda bu konuda yeteri kadar düzenlemenin bulunduğuna işaret eden Bozdağ, mevcut mevzuattan da ilham alındığını söyledi: “Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin makul olacağını düşünüyoruz. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız. Süre bittikten sonra da bu eski hale devam edeceğiz.”

Bozdağ belirlenecek oranın değişken olup olmayacağıyla ilgili şunları dedi: “Şimdi sabit bir oran olacak. Yine TÜFE vesaire gibi bir esas alınacak ama oran dediğimizde şu anda bu rakamlar yüksek. Bu yüksek rakamların her tarafın kabul edeceği makul bir orana çekilmesi.”

‘Külfeti paylaştıracağız’

Makulün nasıl olacağını da şöyle detaylandırdı: “Ev sahiplerinin, talep sahibi olan kiracıların da hukukunu koruyan, külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız.

Türkiye’deki durum geçici bir durum, bizim yaptığımız da geçici bir düzenleme. Yoksa kalıcı bir şekilde, tarafların iradesine, sözleşme hürriyetine müdahale etmeyi düşünen düzenleme değil. Kısa süreli olacak, o yüzden de kalıcı düzenleme olmayacak.”