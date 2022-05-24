İktidara yakın gazete: Kira artışına bölgesel limit gelebilir

Kira artışlarına ilişkin hükümetin formül aradığını yazan iktidara yakın Türkiye gazetesi, iki ayaklı bir formül üzerinde çalışıldığını belirtti. Buna göre Hollanda’daki ‘bölgesel limit’ tartışılıyor.

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Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor.

Merkez Bankası (MB) tarafından yayımlanan konut fiyat endeksine göre martta konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 110 oldu. Bu barınma sorununu da beraberinde getiriyor.

Hollanda, yüksek kira artışlarının önüne geçmek için kira bedellerine sınırlama getirme kararı almıştı. Buna göre, ev sahipleri, evlerini hükümetin belirlediği değerin üzerinde fiyatlara kiraya veremiyor.

İktidar da buna benzer bir yöntem tartışıyor. Ancak Hollanda’dan farklı olarak kira artışlarına getirilecek limitler bölgesel olacak. Bu kapsamda, Türkiye’de başta büyükşehirler olmak üzere belli bölgelerdeki kira artışlarına bir sınırlama getirilebileceği belirtiliyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre gündeme gelen bir başka öneriyse belediyeler ve TOKİ aracılığıyla artan fiyatlara çözüm olarak ‘sadece kiralama amacıyla’ konut üretilmesi. Haberde bu formüle ilişkin “Bu alanda konut üretecek inşaat şirketlerine bazı destekler verilmesi, mülk sahiplerinin mağdur olmaması için de kira gelirlerinden alınan vergilerde indirime gidilmesi gibi öneriler tartışılıyor. Hükûmet bu formülleri devreye alarak, konut arzının karşılanmasını ve kira artışlarının dizginlenmesini hedefliyor” dendi.