Kira düzenlemesi 10 güne hazır: ‘Kiracı da ev sahibi de mağdur olmayacak’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyatlarına dair düzenlemenin 10 gün içinde açıklanacağını belirterek, kimsenin mağdur olmayacağını söyledi.

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AA’nın haberine göre İstanbul’da gazetecilere konuşan Kurum, Covid-19 salgını süreciyle konut ve kiralardaki fiyat artışlarını yakinen takip ettiklerini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’yla ortak çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

‘Hassas çalışma yürütüyoruz’

AA’nın haberine göre Bakan Kurum, vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu: “Gerek kira artışlarının takibi noktasında gerekse bedelleri noktasında çalışmalar yapıyoruz. Yakın zamanda sayın cumhurbaşkanımız yapılacak düzenlemeleri milletimizle paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz gerek konut sektörünü gerekse diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, yapılan icraatlara müsaade etmeyeceğiz. Mevzuat diyor ki, kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Kira bedelleri de rayiç bedelleri konutlarda 20’de 1’ini, ticari ünitelerde de 15’te 1’ini geçemez. Bu konuda hassas bir çalışma yürütüyoruz. Kira fiyatlarını bir düzenleme altına alacak çalışmayı bir hafta 10 gün içerisinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız.”

‘Kimse mağdur olmayacak’

Fahiş kira artışlarıyla ilgili uygulanacak cezai yaptırımlar ve kira ücretlerinin tekrar düşürülmesine ilişkin yöneltilen soruyu da yanıtlayan Kurum, fırsatçılığa müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz ne fırsatçılığa ne stokçuluğa müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Burada durumu bir fırsat görüp de kira artış oranının üzerinde artış söz konusu. Bununla ilgili hukuki süreci ilgili bakanlıklarımız zaten takip ediyor. Düzenlemede bunlarla ilgili de çalışacağız. Biz ne konut sahibini ne de kiracıyı mağdur etmeyecek bir düzenleme yapacağız. Fırsatçılığa da asla müsaade etmeyeceğiz. En kısa zamanda çalışma tamamlanacak. Fahiş artışları da birebir takip ediyoruz. Bu artışları yapanlarla ve konut fiyatlarıyla ilgili denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşımız müsterih olsun. Biz sosyal konut yapmaya da devam edeceğiz.”