İki katına çıktıktan sonra: Üç bakan fahiş kiralara çözüm için toplanıyor

Kira artışlarıyla ilgili olarak üç bakan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün saat 19:00’da toplanacak.

Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor.

Merkez Bankası (MB) tarafından yayımlanan konut fiyat endeksine göre martta konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 110 oldu.

Bu krize karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu yeni konut kredisi çözüm bir yana fiyatları daha da arttırmıştı. Yani bu ‘büyük müjde’ de boşa çıkmıştı.

Artışla ilgili bugün çevre, şehircilik, Hazine ve Maliye ve adalet bakanları yetkililer saat 19:00’da bir araya gelecek.

Kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüleceği toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve TBMM’den ilgililerin de hazır bulunması bekleniyor.