Dünyanın en büyük bitkisi keşfedildi: 20 bin futbol sahası büyüklüğünde

Avustralya’da, dünyanın en büyük bitkisi keşfedildi.

Fotoğraf: Rachel Austin

Batı Avustralya Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, 200 kilometrekarelik bir alana yayılan bitkinin dünyanın en büyük bitkisi olduğunu belirledi. Batı Avustralya eyaletindeki deniz çayırının ABD’nin New York kentindeki Manhattan semtinin yüzölçümünün üç katı büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Genetik test yapan bilim insanları, 20 bin futbol sahası büyüklüğünde alana yayılan deniz çayırının ‘tek bir bitki’ olduğu kanısına vardı. Tek bir tohumdan 4 bin 500 yılda bu büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Angela Rossen

Eyaletin başkenti Perth’e 800 kilometre mesafedeki Shark Koyu’nda tesadüfen rastladıkları deniz çayırından örnek alan ekip, kaç bitkiden oluştuğunu anlamak amacıyla 18 bin genetik işaretleyiciyi inceledi.

Ekibin başındaki Jane Edgeloe, ”Bu sorunun yanıtı hepimizi hayrete düşürdü. Bu devasa çayır aslında tek bir bitkiydi. Şimdiye kadar rastlanan en büyük bitki” dedi.

Yılda 35 santimetre büyüyor

Su altındaki çayırın yılda 35 santimetre büyüdüğü belirlendi ve buradan yola çıkarak 4 bin 500 yılda bugünkü boyutuna ulaştığı sonucuna vardı.

Bitkiyle ilgili araştırmanın sonuçlarının ele alındığı makale ‘Proceedings of the Royal Society B.’ adlı bilim dergisinde yayımlandı.