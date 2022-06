Paribu CEO’su anlattı: Yatırımcı, parasının ne kadarını kriptoya yatırmalı?

Kripto alım satım platformu Paribu’nun en üst yöneticisi Yasin Oral, ‘insanların tüm varlığıyla kripto paraları almış olmasının tamamen yatırımcıyla ve finansal okur yazarlık seviyesiyle ilgili problemler olduğunu’ söyledi.

Oral, “Dikkat edin, tüm varlıklarınızla buraya girmeyin, burası her zaman riskli piyasa. Çünkü daha tam oturmamış piyasalar” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Enflasyonist baskıların artması ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla birlikte sıkı para politikasına dönülürken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) başlattığı faiz artışları borsalardan emlak piyasasına, kripto paralardan tahvillere kadar birçok alanı etkiledi.

Son dönemde kripto para piyasasının genelindeki sert düşüşler, yatırımcıların güveninin kaybolmasına ve piyasadan uzaklaşmasına neden olmuştu. Sabit coinler de bu değer ve güven kaybından nasibini almıştı. Piyasa değeri en yüksek olan sabit coinlerden Luna’nın fiyatı 100 dolarlardan 1 centin altına gerilemiş ve piyasalarda şok etkisi yaratmıştı.

Türkiye’de 5,5 milyon kullanıcıya sahip olan kripto alım satım platformu Paribu CEO’su Yasin Oral Dünya’dan Burcu Göksüzoğlu’na verdiği röportajda yatırımcılara kripto parada şu tavsiyeleri verdi: “Değerlendirilmesi gereken birçok şey var yatırımcı için. Birincisi bazı konularda sabır dediğimiz husus var. Bazı konularda da buralar riskli piyasalar, hiçbir zaman varlıklarınızın tamamıyla burada işlem yapmamalısınız. En önemli hususlardan bir tanesi uzun dönemli yatırımcı olmayı öğrenmek. Kısa dönemli yatırımcı olmak gerçekten çok büyük risk almak anlamına gelir.

‘LUNA’daki sorunu herkes görüyordu’

Son dönemdeki düşüş tamamen bundan bağımsız. Bizim platformda LUNA listede değildi. Onun dayanağı olduğu UST’yi de listelememiştik. Biz bunları neye göre listeliyoruz. Platformlara güvenirken dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de bu. Her projeyi olduğu gibi, “Aa herkes listeliyor, biz de listeleyelim” demiyoruz. İncelediğimizde açıkçası bazı problemlerin olduğunu öngörüyoruz, problemlerin gerçekten risk teşkil edip etmediğini anlamaya çalışıyoruz. LUNA’da yaşanan sorunu bana sorarsanız herkes görüyordu. Bir sürü mağduriyet de oluştu.

‘Tecrübeleri küçük kayıplarla yaşamak lazım’

İnsanların tüm varlığıyla buradaki kripto paraları almış olması tamamen yatırımcıyla alakalı, yatırımcının finansal okur yazarlık seviyesiyle alakalı problemler bunlar. Yani sistemle alakalı değil çünkü bugün LUNA, yarın başka bir şey. Burası sürekli gelişen bir teknoloji. Bu arada ben projeyi veya projenin yanılttıklarını kötüleyecek değilim çünkü böyle böyle piyasa daha iyisini elde ediyor, daha iyisine ulaşabiliyor ama. Temennisi her zaman şu olur, daha küçük kayıplarla keşke böyle şeyler, yani tecrübelerimizi daha küçük kayıplarla yaşamak dünya olarak güzel olanı.

‘Üzülmeyeceğim miktarla işlem yapardım’

Burada oran belirlemek çok kolay değil. Herkesin çünkü gelir düzeyi, varlık edinimi aynı değil. Genelde şöyle bakmak lazım. Kaybettiğimde üzülmeyeceğim kadar miktarla işlem yapardım her zaman. Bu arada kripto para piyasalarına has bir şeyden bahsetmiyoruz. Bütün piyasalarda aynı aslında psikolojiden bahsediyoruz. Yani orada uyguladığınız her ne varsa burada da uygulamalısınız.

‘Tüm varlıklarınızla girmeyin’

Dikkat edin, tüm varlıklarınızla buraya girmeyin, burası her zaman riskli piyasa. Çünkü daha tam oturmamış piyasalar. Bu arada oturmuş piyasalarda da benzer hareketleri görüyoruz. Şu an ABD piyasasındaki, ABD hisse senetlerinin ne hale geldiğini son birkaç aydır görüyorsunuz. Düşünsenize tüm varlığınızla orada olduğunuzu. Tüm yatırım araçları için aslında bu geçerli.”