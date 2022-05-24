IMF başkanı, Terra’daki çöküşe rağmen söyledi: Kripto paralardan uzak durmayın

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, sabit coinlerdeki çöküşe bakarak kripto paralardan uzak durulmaması gerektiğini söyledi.

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Piyasadaki büyüklüğüyle dikkat çeken sabit coin TerraUSD, geçen hafta dolar karşısında değerini koruyamayarak düşüşe geçmişti. TerraUSD çıpalandığı bir doların altına inmiş ve tüm değerini kaybetmişti. Uzmanlar, TerraUSD’deki düşüşün yatırımcıları uzaklaştırdığı ve kripto paraların değer kaybını tetiklediğini söylemişti.

Bu çöküşlerin, kripto piyasasının sonunu getireceğine dair spekülasyonlar da ortaya çıktı.

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’nda (WEF) konuşan Georgieva, sabit coinlerdeki bu çöküşten sonra insanların kripto dünyasından uzak durmaması gerektiğini söyledi: ”Tüm dijital paralar aynı durumla suçlanmamalı. Kripto para dünyası, hepimize daha hızlı hizmet, düşük maliyetler ve daha fazla katılım sunuyor. Bu yüzden elmalarla armutları karıştırmamak gerekiyor. Bu dünyanın önemini kaybetmemenizi rica ediyorum.”

Georgieva, ”Size bu dünyanın öneminden uzaklaşmamanızı rica ediyorum. Destek vermezsek risk büyür” dedi.

Ayrıca IMF başkanı, 2022’nin zor bir yıl olacağını da belirtti: ”Bununla birlikte birçok ülkede emtia fiyat şoku geliyor. Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim şok, geçen haftaki tam fiyat şoku. Çünkü belki de ekonominin daha zorlu sulara girdiği hissi. Petrol fiyatı düştü ama gıda fiyatları yükselmeye devam ediyor.”