Bitcoin’deki dalgalanma ‘kripto şüphecilerini’ piyasadan siliyor

Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanma, kripto piyasasındaki küçük ölçekli ve kısa vadeli alıcıların zarara uğramasına, piyasadan silinmesine neden oluyor.

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Bitcoin fiyatları 2021’in sonunda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken piyasaya birçok oyuncu dahil oldu.

Analizlere göre, kısa vadeli yatırımcılar Bitcoin’i ortalama 47 bin 500 dolara satın aldı ve bu yatırımcılar ellerindeki kripto paraları şu anda zararına satıyor.

Kripto varlıklar ağırlıkla pandemiyi evde geçiren ve 2020-2021’de yükselen piyasalara yatırım yapmakla ilgilenen küçük ölçekli ve kısa vadeli alıcıların dikkatini çekmişti. Bu yatırımcıların Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında paniğe kapılarak satmaya daha yatkın olduğu değerlendiriliyor. Bu durum istikrarsızlığın daha da artmasına ve hızlı düşüşlere neden olabiliyor.

2021’de alanlar zararına satıyor

Kripto yatırımcıları uzun süre, dijital varlıkların çalkantılı zamanlarda olumlu seyrini koruyacağını savundu. Bu görüşün ardında Bitcoin’in sınırlı arzı sayesinde enflasyondan korunacağı, herhangi bir hükümete bağlı olmadığı ve merkezi bir otoritesi bulunmadığı için ekonomik ve jeopolitik krizlere daha iyi dayanacağı düşüncesi yer alıyordu. Ancak günümüzde dijital varlıklara yatırım yapanlar önemli risklerle karşı karşıya. FED ve diğer ülkelerin merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükseltmesi bu durumda etkili oldu. Piyasa değerine göre kripto piyasasının en büyük dijital varlığı olan Bitcoin, beş hafta üst üste düştü ve değeri, geçen yılın sonundan bu yana yarı yarıya azaldı.

New York merkezli kripto şirketi Grayscale Investments, 2021’in sonunda kripto yatırımı bulunanların yarısından fazlasının ilgili yılda kazanç sağladığını belirtti. 2022’deyse bu durum değişti. Bitcoin’in 2021’de 47 bin 300 dolar olan ortalama fiyatı, bu haftanın başında 32 bin dolar olarak kaydedildi. Kanada merkezli finansal türev sağlayıcısı FRNT Financial’ın Genel Müdürü Stephane Ouellette “İlk Bitcoin’ini 2021’de alan binlerce kişi kaybetti” dedi.

Yatırımcıları neler bekliyor?

Bitcoin’in piyasadaki eski gücünü yakalaması için ne gerektiği konusunda kimsenin net bir tahmini bulunmuyor. Bu durum, kripto varlıklarını elinde tutmaktan korkmayan uzun vadeli yatırımcıların piyasada kalmasına, küçük ölçekli ve kısa vadeli alıcılarınsa uzaklaşmasına sebep olacağa benziyor.

Valkyrie Investments bilişim kurulu başkanı Steven McClurg, önümüzdeki dönem için “Bitcoin muazzam bir satış baskısı altında. İstikrar yakalamadan önce 25 bin dolar seviyesine inebilir. Yılın dördüncü çeyreğine doğru yatay bir seyir izlenmesini bekliyorum” dedi.