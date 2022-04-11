Teknoloji hisselerindeki düşüş Bitcoin’de beklentiyi 30 bin dolara çekti

Kripto ticaret platformu BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes’e göre, Bitcoin’in teknoloji hisse senetleriyle birlikte hareket etme eğilimi sürerse haziranda 30 bin dolar seviyesi görülebilir.

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Martın son günlerinde 48 bin doları aşan Bitcoin yeniden düşüşe geçti ve 41 bin dolara geriledi. Bitcoin’in yükselişinde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonrası Batı’nın getirdiği yaptırımları aşmak için kripto paralara yönelme adımları etkili olmuştu.

Nisanla birlikte düşmeye başlayan Bitcoin, geçen hafta yayımlanan Fed tutanaklarından çıkan sıkılaşma mesajlarından olumsuz etkilenmişti.

Bitcoin’in dünyanın teknoloji borsası olarak kabul edilen Nasdaq ile 90 günlük korelasyonu, dijital varlığın bir yatırım çeşitlendirme aracı olarak cazibesine zarar veriyor. Nasdaq endeksi ay başından beri yaklaşık yüzde 6 kaybetti. Yılbaşından bu yana kayıpsa yüzde 14’e yakın.

Kripto para ekosisteminde önemli bir isim olan Hayes, bu durumun Bitcoin’in haziranda 30 bin dolara düşmesine yol açabileceğini söyledi. Hayes, Ether için de 2 bin 500 dolar tahmini yaptı.