Bitcoin’de sert düşüş

ABD’de teknoloji hisselerindeki düşüş ve Rusya’da gündeme gelen kripto para yasağı Bitcoin’de yüzde 7’i aşan bir kayba yol açtı. Bitcoin 39 bin doların altına gerilerken Ethereum da yüzde 8’lik değer kaybıyla 2 bin 860 dolara düştü.

Dün kısa süreliğine 43 bin doların üzerini gören Bitcoin bu sabah itibarıyla 38 bin 850 dolarla altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin’deki günlük kayıp yüzde 7,2’yi buldu. Dünyanın en büyük kripto parası kasımdaki 68 bin dolarlık zirveden sonra yüzde 40 gerilemiş oldu.

Böylelikle Bitcoin 2022’de ise şu ana kadar yüzde 18 kaybettirdi.

Ethereum da benzer şekilde bu sabah itibarıyla günlük yüzde 8,3’lük değer kaybıyla 2 bin 860 dolara düştü.

Kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte 2 trilyon 50 milyar dolardan 1 trilyon 830 milyar dolara geriledi. Yani bir günde piyasadan 220 milyar dolar silinmiş oldu.

Düşüşün nedenleri

Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşte Bitcoin’in Nasdaq hisseleriyle artan korelasyonu ve teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş etkili oldu. Nasdaq günü yükselişle açtıktan sonra bir anda gün içi kayba dönerken, Netflix’in bilançosunun beklenenden kötü gelmesiyle vadeli piyasalarda da kayıplarını artırdı.

Bir diğer önemli neden de Rusya Merkez Bankası’nın yayımladığı bir raporda kripto para madenciliğini ve dolaşımını yasaklama önerisinde bulunması oldu. Raporda kripto paraların Rusya’nın para politikası egemenliğini sınırladığı ve sonuç olarak politika faizini yüksek seviyede tutmak zorunda kaldığı vurgulandı.