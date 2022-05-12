Terra’daki dalgalanma kripto uzmanlarını ikiye böldü: ‘Kartopu etkisi’ bekleyen de var, ‘Tutun’ diyen de

Yatırımcılar, kripto paralardaki değer kaybını yakından takip ediyor. Piyasadaki büyüklüğüyle dikkat çeken sabitcoin TerraUSD de dolar karşısında değerini koruyamayarak düşüşe geçti. Güne 90 centten başlayan TerraUSD’nin değeri, gün içinde 55 cente kadar geldi. Uzmanlar, TerraUSD’deki düşüşün yatırımcıları uzaklaştırdığı ve kripto paraların değer kaybını tetiklediğini söyledi.

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Yatırımcıların gözü son dönemde oldukça popülerleşen sabitcoin’de. Sabitcoin’i kısaca ‘değeri para ya da kıymetli metal gibi bir varlığa endeksli kripto varlık‘ olarak tanımlamak mümkün. Alıcıları fiyat dalgalanmalarından korumak amacıyla piyasaya sürülen sabitcoinler, kripto para piyasasının ‘güvenli limanı’ olarak görülüyordu. Ancak son dönemde kripto para piyasasının genelindeki sert düşüşler, yatırımcıların güveninin kaybolmasına ve piyasadan uzaklaşmasına neden oldu. Sabitcoinler de bu değer ve güven kaybından nasibini aldı.

Dalgalanmalar durulmuyor

Fiyat dalgalanmalarının piyasalarda yarattığı etkiyi anlamak için TerraUSD incelenebilir. Sabitcoin TerraUSD’nin özelliği, fiyatının genellikle bir dolara çok yakın değerlerde seyretmesi. Yani yatırımcılara dolarla bire bir oran sunuyor. Ancak TerraUSD’nin değeri bu hafta içinde 30 sent ile 90 sent arasında dalgalandı. Bu durum çeşitli spekülasyonlara neden oldu. TerraUSD destekçilerinin, sabitcoinin değer kaybının önüne geçmek ve değerini yeniden sabitlemek için yaklaşık 1,5 milyar dolar yatırım yapacağı iddiaları gündeme geldi.

‘Kripto piyasası derinden etkilendi’

ABD’li ajans Bloomberg’e konuşan uzmanlara göre TerraUSD’deki fiyat istikrarsızlığı, kripto para piyasasının tamamını ilgilendiriyor. Kripto paralar, ABD’de sürekli faiz artırımlarına neden olan enflasyonla mücadele önlemlerinden de etkileniyor. Yatırımcılar, fiyat dalgalanmalarından ötürü derin bir korku ve endişe duyuyor.

ABD merkezli yatırım bankası Piper Sandler’ın kıdemli analisti Craig Johnson, TerraUSD’nin fiyat dalgalanması için “ABD’deki en büyük piyasalardan biri az önce zarara dönüştü” dedi. Johnson, TerraUSD’de yaşanan sorunların ‘kartopu etkisi’ yaratacağına dikkat çekti.

Kanadalı yatırım firması Ninepoint Partners’ın dijital varlıklar grup müdürü Alex Tapscott ise Bitcoin’in toparlanacağına ve sabitcoin’in henüz gelişim aşamasında olduğuna vurgu yaptı. Tapscott, yatırımcıları ellerindeki kripto varlıkları tutmaya davet ederek, “Keep calm and HODL!” dedi.

Uzmanlar, her yatırımcının pozisyonlarını risk seviyelerine ve zaman öngörülerine göre boyutlandırması gerektiğinin altını çiziyor.