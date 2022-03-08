Savaş zamanı Bitcoin’i ayakta tutan ‘HODL’ hareketi mi?

Bitcoin piyasasının ABD’li iş insanı Elon Musk’ın tweet’leriyle bile hareketlendiği bilinen bir gerçek.

Ancak nükleer silahların hazır konuma getirildiği Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde aynı etki şu ana kadar pek ortaya çıkmış değil.

Bazı analistlere göre Bitcoin’in böyle bir ortamda bu kadar stabil kalabilmesinin altında yatan neden ise ‘HODL.’

Fotoğraf: AA

‘HODL’ aslında bir yazım hatasıyla ortaya çıktı.

Meşhur Bitcoin forumu bitcointalk.org sitesinde 2013 yılında, ‘GameKyubbi’ adlı kullanıcı tarafından ‘I AM HODLING’ başlıklı bir yazı yayınlandı. Kullanıcı yazıda, elindeki kripto paraları satmayacağından bahsetti. Yazının içeriği oldukça dikkat çekici olsa da yanlış yazılan ‘HODL’ kelimesi daha çok ilgi gördü.

Böylece yatırımcılar tarafından sıkça kullanılacak yeni bir tabir ortaya çıktı.

Bu tabir daha sonra ‘canın pahasına tutun’ (Hold On for Dear Life) ifadesinin kısaltması olarak kullanılmaya başlandı.

Piyasada şu an bu stratejiye inanıp inse de çıksa da ellerindeki kripto varlıklara inançlarını yitirmeden yatırımlarını koruyan büyük bir kitle var.

HODL istikrara yardımcı oluyor

Analistlere göre Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında kripto para piyasasındaki dalgalanmanın önüne de işte bu kişiler geçti.

Bitcoin’in Rus işgalinden sonra yaklaşık yüzde 5 arttığına işaret eden piyasa gözlemcilerine göre bu uzun tutma eğilimi kötü şöhretli kripto piyasasını istikrara kavuşturmaya yardımcı olabilir.

Milyonlarca kullanıcıya sahip yatırım platformu ‘eToro‘nun araştırmasına göre 18 ila 34 yaş arasındakilerin yüzde 66’sı kripto paraya sahip ve bu kişilerin piyasaya yatırım yapma olasılığı diğer herkesten çok daha yüksek.

Yani veriler, gençlerin kripto piyasaya uzun dönemli ‘dönüştürücü varlık aracı’ olarak baktığını söylüyor.

eToro’nun yatırım analisti Callie Cox, bu kişileri kısaca ‘HODL’cılar olarak nitelendirdi: “Teknolojiye inanan insanların korkunç manşetlere rağmen satış yapma olasılıkları çok düşük.”

Bitcoin, 2017’de 20 bin dolara ulaştıktan sonra bir yıl gibi kısa bir sürede yeniden 3 bin dolara kadar döndü. Bu tüm varlığınınız yüzde 85’lik bir değer kaybına uğraması demek.

Ancak geçen yıl yaşanılan boğa dönemiyle birlikte kasımda 69 bin dolarla yeni bir rekor kırdı. Bitcoin şu andaysa 38 bin dolar bandında hareket ediyor ve düşüşlere halen oldukça güçlü tepkiler verebiliyor.