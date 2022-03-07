Ukrayna, 60 milyon dolar kripto para bağışı topladı

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı saldırılardan bu yana Ukrayna’ya yaklaşık 60 milyon dolarlık kripto para bağışlandığı bildirildi.

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Ukrayna hükümeti, 26 Şubat’ta resmi Twitter hesabından, bağış yapılması için iki kripto hesabı paylaşmıştı.

Merkezi Londra’da bulunan blok zinciri analiz sağlayıcısı Elliptic şirketinin verilerine göre 118 bin işlemde toplam giren para miktarı 59,2 milyon dolar.

Bağışların 50 milyon doları doğrudan Ukrayna hükümetine gelirken, kalan miktar orduyu destekleyen sivil toplum kuruluşlarına.

Kripto para bağışlarının yüzde 31’iyse Bitcoin transferinden.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakan Yardımcısı Aleksander Bornyakov, şimdiye kadar askeri malzemeler için bu bağışların 15 milyon dolarının harcandığını duyurdu.