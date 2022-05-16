Analiz: Terra’daki çöküş, kripto piyasasını ‘öldürmedi süründürdü’

Uzmanlar, sabit coin TerraUSD’nin geçen hafta çökmesinin, kripto para piyasasının sonunu getirmeyeceğini, bunun bir düzeltme olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: howtogeek.com

Piyasadaki büyüklüğüyle dikkat çeken sabit coin TerraUSD, geçen hafta dolar karşısında değerini koruyamayarak düşüşe geçmişti. TerraUSD’nin değeri, çıpalandığı bir doların altına inmiş ve sert şekilde dalgalanmıştı. Uzmanlar, TerraUSD’deki düşüşün yatırımcıları uzaklaştırdığı ve kripto paraların değer kaybını tetiklediğini söylemişti.

Sabit coinlerdeki erime, kripto paraların değer kaybını da tetikledi. Piyasa yavaşça istikrara kavuşsa da toplamda 300 milyar dolar kaybedildi. Dalgalanmalardan kripto piyasasının ‘güvenli limanı’ olarak görülen sabit coinler büyük zarar gördü. Yani bir nevi kısırdöngü yaşandı. Tüm bunlar, sabit coin mekanizmasının ardındaki sistemin ’emekli olup olmayacağı’ sorusunu beraberinde getirdi.

Merkeziyetsiz paralarda yaşanan çöküşlerin kripto piyasasının sonunu getireceğine dair spekülasyonlar ortaya çıktı.

Bloomberg ajansına konuşan uzmanlara göre eğer TerraUSD’nin çöküşü birkaç aylık büyümenin ardından gerçekleşseydi, 2008’deki finansal krizin dijital bir versiyonu yaşanabilirdi. Şimdiyse esas zararı piyasanın kendisinden ziyade sabit coinler görüyor. Bunun esas nedeni şüphe.

‘Kriptoya duyulan güvensizlik felaket olur’

Uzmanlara göre kripto piyasası şüphe kaldırmıyor.

Amerikan Üniversitesi’nin hukuk profesörü Hilary Allen, merkeziyetsiz finansın sabit coinler olmadan işleyemeyeceğini, bu varlıklara duyulan güvensizliğin bir felaketle sonuçlanacağını söyledi. Piyasada yakın zamandaki çöküşün güvensizliği tetiklediğini belirten Allen “Eğer sabit coinlerin sonu geldiyse buna şaşırmam” dedi.

‘Sabit coin kavramı doğru tanımlanmalı’

Şüpheye mahal olmasa da sabit coin doğru şekilde tanımlanmalı.

Piyasadaki dalgalanma, hangi kripto varlığın gerçekten bir sabit coin olarak tanımlanabileceğini ortaya koydu. Kripto varlıkların büyük bir kısmının sabit coin olarak görülmemesi gerektiğini gösterdi.

‘Boğa piyasası akıllı insanları çekiyor’

Sabit coin Tether’in kurucu ortağı ve eski genel müdürü Reeve Collins, TerraUSD’nin çöküşünün, kripto varlıkların doğal düzeninin bir parçası olduğunu ve köpüğü yok etmek için piyasa düzeltmelerine gidildiğini söyledi. Collins, “Boğa piyasasının güzelliği, çılgınları, tüm parayı ve akıllı insanları piyasaya çekmesidir. Boğa piyasası olmadan, dikkatli ve akıllı insanları çekemezdik ve ayı piyasası olmasaydı, kalabalığı temizleyemezdik” dedi.

Collins’in açıklaması, dalgalanmaların ‘kripto şüphecilerini’ piyasadan sildiği görüşünü destekledi.