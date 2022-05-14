Piyasalar karamsar: Kripto paralarda düşüş, dolarda yükseliş sürer mi?

Küresel borsaların tamamı haftayı satış baskısı altında geçirdi. ABD’de enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi de karamsarlığı arıtrdı.

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New York’ta teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Naqdaq’ta haftalık kayıp yüzde 8’e dayanırken, yılbaşından bu yanaki gerileme yüzde 25’i aştı. Yılbaşından bu yana yurt dışı borsalardan pozitif ayrışan Borsa İstanbul da kayıtsız kalamadı ve haftayı yüzde 2 civarı kayıpla kapattı.

Kripto para piyasasıysa depremle sarsıldı. Piyasa değeri en yüksek olanlardan coinlerden Luna’nın fiyatının 100 dolarlardan 1 centin altına gerilemesi şok etkisi yarattı.

Döviz piyasasındasya ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahinleşmesiyle diğer paralara karşı değer kazanan dolar, avro karşısında Ocak 2017’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye’deyse kur korumalı mevduat, dövize talebini bir miktar dizginlemiş ve dolar yılbaşından bu yana 13-15 TL bandına sıkışmıştı. Ancak yüksek enflasyon karşısında ayıf para politikası ve güçlü dolar birleşince dolar 15,50 TL’ye yaklaştı.

Dolarda sert hareket beklenmiyor

Yaz aylarında artacak turizm gelirleri ve enflasyona endeksli yeni enstrümanların açıklanacağı beklentisinin sert hareketleri engelleyeceği düşünülüyor.

Dünya’dan Ufuk Korcan’ın analiz haberine göre dolar/TL paritesinin 14,85-14,99 TL seviyesinin üstüne çıkması yükselişi tetikleyen temel etken. Daha önce direnç noktası olarak çalışan bu bölge artık destek olarak çalışacak. Bu destek bölgesinin üstünde kapanışlar paritenin ilk aşamada 15,73 TL direncinin test etmesi riskini artıracak. Geçilmesi durumunda 17,07 TL seviyesine kadar risk artabilir.

‘Bitcoin’de 27800 dolara dikkat’

Bitcoin’in haftalık grafiğinde 37 bin dolar seviyesinin altına inilmesi 21 Eylül 2020 haftasından başlayan yükseliş trendinin de altına gelinmesi anlamı taşıyor. Trend çizgisinin altında pandemi döneminin başlangıcında görülen 3 bin 900-4 bin dolarlı seviyelerden başlayan çizgi var. Bu trendin destek noktasıysa 27 bin 800 dolara denk geliyor. Btc/dolar paritesinin haftayı bu seviyenin altında tamamlayıp tamamlamadığı takip edilecek. Bu seviyenin altındaki haftalık kapanışta 26 bin ve 22 bin dolar seviyelerinde ara destek noktaları olmak üzere 20 bin dolar seviyesinin test edilmesi riski masada. Baskısının zayıflaması içinse tekrar 37 bin dolar seviyesinin üstünde fiyatlanma görülmeli.