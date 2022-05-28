Kripto piyasası tepetaklak olsa da Bitcoin ‘Yıkılmadım, ayaktayım’ diyor

Bitcoin, kripto para evrenindeki hakimiyetini yeniden kazanıyor.

Coingecko verilerine göre Bitcoin, tüm kripto piyasasının yüzde 46’sını oluşturuyor. Bitcoin’in hegemonyası, bazı sabit coinlerdeki çöküşle pekişti.

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Piyasadaki büyüklüğüyle dikkat çeken sabit coin TerraUSD, geçen haftalarda dolar karşısında değerini koruyamayarak düşüşe geçmişti. TerraUSD çıpalandığı bir doların altına inmiş ve tüm değerini kaybetmişti. Uzmanlar, TerraUSD’deki düşüşün yatırımcıları uzaklaştırdığı ve kripto paraların değer kaybını tetiklediğini söylemişti.

Buna rağmen Bitcoin’e yatırımlar yüzde 65 arttı. Bitcoin ayrıca kripto piyasasını vuran fırtınadan daha az etkileniyor.

Bitcoin dün yaklaşık yüzde 1,5 düştü ve yüzde 11 kadar düşen Avalanche gibi altcoinlere kıyasla nispeten daha güvenli bir liman haline geldi. Bitcoin ayrıca, altyapı endişeleriyle sarsılan ikinci en büyük kripto para Ether’den daha iyi performans gösteriyor.

CryptoQuant’ın analisti Julio Moreno, “Kripto pazarlarında bir dalgalanma olduğunda, altcoinler Bitcoin’den daha yüksek riskli paralar olarak algılandıkları için daha düşük performans gösteriyorlar” dedi.

Ancak bu olumlu ‘direnişe’ rağmen riskler de sürüyor. Bitcoin dün ilk defa uzun süredir korelasyonla hareket ettiği hisse senetlerinden farklı olarak düşmüş oldu. Uzmanlar bunu piyasada ‘balina’ olarak adlandırılan yatırımcıların hisse senetlerine geçerek pozisyonlarını satmaya başlayabileceklerine yordu.