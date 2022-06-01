İYİ Parti’den sığınmacılar için ‘güvenli dönüş’ planı

İYİ Parti’nin sığınmacılarla ilgili hazırladığı ‘güvenli dönüş’ başlıklı çalışmasında ‘ülkenin göç tanımına sığmayan bir istilaya uğradığı’ belirtildi. Çalışmada dönüş için çözüm önerileri yer aldı.

Ekonomideki kötü gidişat ve artan hayat pahalılığı nedeniyle gündeme gelen konulardan biri de Türkiye’deki sığınmacılara yönelik politikalar. Muhalefet, iktidarın ‘açık kapı politikası’ nedeniyle Türkiye’ye kontrolsüz akın olduğu ve demografik yapının değişebileceği endişesini dile getiriyor. Hatta seçimlerde oy kullanmak üzere sığınmacılara vatandaşlık dağıtıldığı öne sürülüyor.

Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre İYİ Parti tarafından sığınmacılarla ilgili hazırlanan çalışmada, “Türkiye, hiçbir üçüncü ülkenin refahı uğruna kendi refahından mahrum edilemez, açık ya da gizli anlaşmalar sonucunda kimsenin hendeği olamaz” dendi.

İYİ Parti’nin öne çıkan çözüm önerileri şunlar oldu:

Tam sınır güvenliği

*‘Açık kapı-açık hudut’ politikasına son verilecek, olası yeni geçişlerin önüne geçilecek. Sınır güvenliğini tam olarak sağlanacak. ‘Geçici sığınmacı statüsü’ kaldırılacak. Göç İdaresi Başkanlığı yeniden yapılandırılacak.

Suriye’yle işbirliği

*Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sığınmacılar, Suriye devletiyle işbirliği içinde gecikmeden ülkelerine geri gönderilecek.

Kota sistemi

*Güvenle geri dönüş sürecinde Türkiye’de sığınmacıların yaşadığı il ve ilçelerde kota sistemine geçilecek. Yakalanan kaçaklara ‘tavizsiz işlem’ uygulanacak. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler derhal sınır dışı edilecek. Konut alma yoluyla edinilmiş yurttaşlık işlemleri askıya alınacak, halihazırda edinilmiş statüler gözden geçirilecek.