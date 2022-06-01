TİP’li vekillerin köprüdeki Gezi eylemine soruşturma

İstanbul başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekillerinin Gezi Parkı eylemlerinin dokuzuncu yıldönümünde birinci Boğaz köprüsüne “Her yer Taksim her yer direniş” diye yazılı pankart asmasına soruşturma başlattı.

Fotoğraf: İleri Haber

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olayla ilgili şunları demişti: “Bu siyasetçi kılıklı provokatörler yaptıkları terbiyesizliğin hesabını hukuka ve milletimize vereceklerdir. Bu ne densizliktir, bu ne edepsizliktir?”

Köprüde, slogan atan TİP’lilere polis müdahale ederken, milletvekili Ahmet Şık’la polisler arasında gerginlik çıkmıştı. Pankart bir süre asılı kaldıktan sonra polisler tarafından kesilmişti.

Başsavcılık, ‘izinsiz pankart açmak’tan beş kişi hakkında soruşturma başlattı.

Öte yandan TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP milletvekilleri Ahmet Şık ve Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatılmadı. Hazırlanacak dosya Ankara başsavcılığına gönderilecek.