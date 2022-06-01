Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 10 soru: Bir damla cesaretin varsa yanıt ver

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelttiği 10 soruyu cevaplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir 10 soru da kendi sordu.

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Erdoğan, bugünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na cevaplaması için 10 soru yöneltmişti.

Twitter hesabı üzerinden Erdoğan’ın 10 sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, saat akşam 11’de kendi sorularını soracağını söylemişti: “Danışmanlarını ve doktorlarını çağır, saat 23.00’te ben de sorularımı soracağım. aHaber’i de mutlaka ara, hazır ola geçsinler. Derin derin nefes al, bakalım yanıt verecek yüreğin var mı…”

Kılıçdaroğlu’nun söz verdiği saatteki paylaşımında sorduğu sorular şöyle:

Damadın 128 milyar doları arka kapıdan, düşük kurla kimlere sattı? Avrupalıların hayat kalitesi korunsun diye, Türkiye’yi milyonlarca sığınmacı ve kaçakla doldurdun, huzurumuzu bozma pahasına mahallelerimizi sattın. Bu talimatı sana kim, ne karşılığında verdi? 33 şehidimizin katilinin kapısına gidip, dakikalarca bekledin. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi etrafa gülücükler saçtın. Sana hakaret eden kişinin ayağına gidip mektubunu “takdim” ettin, “Hamd olsun gündeme gelmedi” dedin. Neden bu kadar eğiliyorsun? Hakkında ne biliyorlar? Ekonomiyi batırdın. Şakası bile kötüyken kendini ekonomist ilan edip, milyonlarca gencimizi işsiz bıraktın, Türkiye’yi %157 enflasyona mahkûm ettin. Hiçbir aklı başında ekonomistin seninle çalışmak istemeyişini kendine nasıl açıklıyorsun? Paravan vakıflar aracılığıyla çocukların, yüzlerce milyon doları birbirine gönderiyor. Yurt kılıfı altında Manhattan’da gökdelen inşa ediliyor, çiftlikler satın alınıyor. Ailece bir araya geldiğinizde, birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Hep merak etmişimdir bunu. İçişleri Bakanın ne kadar mafya, uyuşturucu baronu varsa fotoğraf çektirirken, sokakları mafyanın kontrolüne geçirdiniz. Bu örgütlerden beklentiniz nedir? Neden hepsi sokağa salıverildi? Rahip Brunson’ı teslim ettikten sonra Kaşıkçı’yı da sattın. Ülke itibarını konsolosluk bahçesine gömdün. Neden katile koşa koşa gittin? Ondan ne bekliyorsun? Sana beklediğini verecekler mi Erdoğan? SADAT’ın Asrika planlarına katılıyor musun? 15 Temmuz’da kaybolan silahların, bu paramiliter yapının elinde olduğunu biliyor musun? Onlara bu rolü kim verdi? Evinde Adnan Tanrıverdi ile ne konuştunuz? Bekledikleri Mehdi kim? Müzik ve dil yasakları ile gençleri kışkırtmanın toplumsal çatışma yaratmanın mi peşindesin? Peşinen söyleyeyim, yemezler. NATO’ya atıp tutuyorsunuz. Ben NATO’nun gerekliliğine inanıyorum. NATO’dan çıkmak yerine yabancı askerleri topraklarımızdan çıkaralım diyorum, var mi sende o yürek? Getirebilir misin bunu Meclis’e?