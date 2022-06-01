Dört yıldır belli olan 3600 ek gösterge kapsamını ‘müjde’ diye duyurdular

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini duyurdu. Buna göre 3600 ek gösterge, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarını kapsıyor.

Fotoğraf: AA

Ek gösterge konusunda AKP ‘müjde’ vermeyi seviyor.

24 Haziran 2018’deki seçim öncesinde AKP yetkililerince ‘müjdelenen’ 3600 ek gösterge konusunda sözler tutulmamıştı. AKP’nin o zamanki seçim beyannamesinde polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3 bin 600’e çıkarılacağı açıklanmıştı.

AKP, bu beyanından dört sene sonra Bakan Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlenmesini ‘müjde’ olarak duyurdu.

Ek gösterge, memurların mevcut durumdaki aylıklarıyla birlikte emekli aylıklarını ve ikramiyelerini belirliyor.

Bakan Bilgin, Kasım 2021’de 3600 ek gösterge çalışmalarında ‘sona geldiklerini’ belirterek “İnşallah ocakta Meclis’e getireceğiz” demişti.

Ocaktaysa Bilgin, “3600 ek gösterge 2022’nin ilk altı ayında tamamlanacak. Mayıs-haziranda intikal ettiririz” demişti.

Bilgin son olara da yıl sonunu işaret etmişti: “3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis’e gelir. Bu yılın sonunda Meclis’ten çıkar diye düşünüyorum.”

Bilgin, düzenlemenin maaşa fazla yansımayacağını ancak emeklilikte ‘çok yararlı’ olduğunu söyledi.